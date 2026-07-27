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No Tav, Meloni: “Stato non indietreggia, violenti vanno assicurati alla giustizia”

No Tav, Meloni: “Stato non indietreggia, violenti vanno assicurati alla giustizia”

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No Tav, Meloni: “Stato non indietreggia, violenti vanno assicurati alla giustizia” Adnkronos

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di Chiomonte dopo l’assalto degli attivisti No Tav, riferendo – in un video sui sociale che “120 operatori delle Forze dell’Ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’Alta velocità Torino-Lione. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata – ha affermato – e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia. Lo Stato c’è e non intende indietreggiare”. 

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