Nissan e-POWER conferma il successo di un nuovo standard di guida elettrificata

(Adnkronos) – Guida fluida e silenziosa come su un veicolo elettrico, oltre 1.200 chilometri di autonomia, con un pieno da 55 litri di benzina, e nessuna necessità di collegarsi ad una presa. Cosi si distingue la terza generazione di Nissan e-POWER che consolida il proprio ruolo nel percorso di elettrificazione del marchio giapponese e sostiene la crescita commerciale di Qashqai sul mercato italiano.

Alla base del successo della Nissan e-POWER c’è un’architettura differente da quella delle tradizionali vetture ibride. Nel sistema e-POWER, infatti, le ruote sono mosse esclusivamente dal motore elettrico. Il propulsore termico da 1,5 litri montato sulla vettura non è collegato direttamente alla trasmissione, ma viene utilizzato esclusivamente per produrre energia, che attraverso l’inverter può essere indirizzata alla batteria, al motore elettrico o ad entrambi.

I vantaggi nella guida sono diretti, il conducente ottiene sempre una risposta immediata all’acceleratore, una progressione lineare e l’assenza dei tradizionali cambi di marcia, mantenendo al tempo stesso la rapidità e la familiarità del rifornimento di benzina. Non è necessario quindi installare una wallbox a casa, cercare una colonnina o modificare le proprie abitudini quotidiane.

Marco Toro Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia a tale proposito ha precisato “La tecnologia e-POWER rappresenta uno degli asset più strategici per Nissan e incarna il nostro approccio all’elettrificazione: offrire ai clienti tutti i vantaggi della guida elettrica in termini di fluidità, piacere di guida, silenziosità ed efficienza, senza la necessità della ricarica alla spina. Con la nuova generazione di e-POWER abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti, migliorando consumi, autonomia, emissioni e comfort acustico, per offrire un’esperienza di guida ancora più vicina a quella di un veicolo 100% elettrico.”

La Nissan e-POWER rappresenta una formula perfetta soprattutto per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica ( H2)

I consumi per chi guida la nuova Nissan e-POWER sono veramente ridotti, la terza generazione di e-POWER riduce del 12% i consumi nel ciclo WLTP, raggiungendo il consumo di soli 4,5 litri ogni 100 chilometri, equivalenti a una percorrenza dichiarata fino a 22,2 chilometri con un litro. Con il serbatoio da 55 litri l’autonomia supera senza problemi i 1.200 chilometri.

Crescono anche le prestazioni, in modalità Sport la potenza massima raggiunge 151 kW, equivalenti a 205 CV con un incremento di 15 CV rispetto alla precedente configurazione mentre la batteria mantiene con una capacità di 2,1 kWh.

Chi guida una Qashqai vanta infine parecchia tecnologia di infotainment con servizi Google integrati, tra cui Google Maps, Google Assistant e Google Play, e le funzioni evolute del sistema di assistenza ProPILOT. La piattaforma Nissan può inoltre utilizzare Nissan Trip Stories per registrare e condividere gli itinerari attraverso l’app NissanConnect Services

Qashqai con il nuovo e-POWER rappresenta per Nissan un passaggio intermedio concreto tra la mobilità tradizionale e quella completamente elettrica (H2)

Sempre Marco Toro ha puntualizzato “L’apprezzamento dei clienti nei confronti di questa tecnologia è testimoniato dai risultati commerciali. Nei primi sei mesi del 2026, le vendite di Qashqai equipaggiate con il nuovo e-POWER sono cresciute del 22%, con una performance ancora più significativa nel canale dei clienti privati, dove la crescita ha raggiunto il 46%. Numeri che confermano come e-POWER risponda concretamente alle esigenze di chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrificata senza modificare le proprie abitudini di utilizzo e che contribuiscono in modo determinante al successo di Nissan Qashqai, modello di riferimento nel segmento dei crossover in Italia.”

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