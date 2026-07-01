Dopo oltre 23 anni in azienda, Nils Hartmann ha scelto di intraprendere nuove sfide professionali nel mondo dei contenuti e dell’industria culturale e creativa.

Entrato in Sky nel 2003, anno del lancio della piattaforma in Italia, ha dapprima ricoperto il ruolo di Direttore Creativo dei canali cinema e successivamente, come Direttore Original Productions, ha contribuito in modo decisivo a creare l’identità distintiva delle produzioni originali Sky, alla loro crescita ed evoluzione, mettendo a disposizione creatività, visione e una forte capacità di sviluppare e valorizzare talenti e progetti.

Sotto la sua leadership sono nate alcune tra le più importanti serie italiane degli ultimi anni, come Romanzo Criminale, il franchise di Gomorra, la trilogia 1992, 1993 e 1994, The Young Pope di Paolo Sorrentino, ZeroZeroZero e Diavoli. E ancora, A casa tutti bene di Gabriele Muccino, Call My Agent Italia, Petra con Paola Cortellesi e I Delitti del Barlume. Ha inoltre contribuito al successo di importanti produzioni come L’arte della gioia di Valeria Golino, presentata al Festival di Cannes e vincitrice di tre David di Donatello, Dostoevskij dei fratelli D’Innocenzo e la serie evento M – Il figlio del secolo, presentata alla Mostra del Cinema di Venezia. Ancora, ha supervisionato la creazione e lo sviluppo di altri recenti successi di pubblico e critica, come Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 e Avvocato Ligas.

Con un occhio sempre attento allo sviluppo di giovani talenti lancia SkyLab per la produzione di cortometraggi e nel 2008 riceve una nomination agli Oscar come produttore del corto “Il Supplente” di Andrea Jublin.

Nel corso della sua lunga esperienza in Sky ha inoltre contribuito, fino al 2021, allo sviluppo di alcuni tra i format di intrattenimento più iconici della televisione italiana, come MasterChef e Italia’s Got Talent e,nel ruolo di Executive Producer, ha dato un contributo determinante al successo delle prime 10 edizioni di X Factor prodotte da Sky.

Durante la sua carriera ha ricoperto anche ruoli internazionali, guidando con successo il team di Sky Studios Germania dal 2021 per due anni.

La sua esperienza e visione hanno rappresentato un punto di riferimento per la nascita e la crescita delle serie originali Sky, e hanno avuto un ruolo chiave nel portare la serialità italiana sui mercati globali, valorizzandone l’identità culturale e narrativa e rendendola riconoscibile e competitiva a livello internazionale.

Emanuele Marchesi dal 1° agosto sarà responsabile di Sky Studios Italia

A partire dal 1° agosto Emanuele Marchesi assumerà il ruolo di responsabile di Sky Studios Italia. Forte di una solida esperienza in ambito editoriale e nella ricerca e sviluppo dei contenuti Sky Originals scripted, maturata anche grazie a un ruolo di primo piano nel team Sky Studios, Emanuele porta con sé una riconosciuta capacità, una profonda conoscenza del mercato e una spiccata sensibilità nello scouting e nella valorizzazione di nuovi progetti.

Emanuele riporterà a Giuseppe De Bellis e manterrà uno stretto coordinamento strategico con Cécile Frout-Coutaz che guida, tra le altre cose, Sky Studios a livello di gruppo.

Sky Italia e Sky Group ringraziano Nils Hartmann per il contributo creativo, l’impegno e la professionalità che hanno accompagnato il suo lungo percorso, augurandogli il meglio per le nuove sfide che lo attendono.

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