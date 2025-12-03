Nicosia (Oracle): “Sicurezza e sovranità dei dati nel nostro DNA”

Mario Nicosia, V.P. Technology Country Leader, Oracle, nel suo intervento a Space & Underwater: “Sicurezza e sovranità dei dati fanno parte del nostro DNA, basti pensare che Oracle è nata da un progetto della CIA”.

“Sicurezza e sovranità dei dati fanno parte del nostro DNA, basti pensare che Oracle è nata da un progetto della CIA”. Lo ha detto Mario Nicosia, V.P. Technology Country Leader, Oracle, nel suo intervento alla seconda edizione di Space & Underwater, la conferenza organizzata dal giornale Cybersecurity Italia, del nostro gruppo editoriale, in corso alla Caserma Salvo D’Acquisto di Roma.

“Il Cloud infrastrutturale ha due livelli di sicurezza, fisica e logica. L’latro aspetto importante oltre alla sicurezza è la sovranità della dimensione spazio e under water”, aggiunge Nicosia.

Una applicazione pratica in ambito Cloud è data dal PSN (Polo Strategico Nazionale) al quale Oracle collabora. “Si tratta di un progetto con il partner tecnologico Tim per un Cloud normato europeo”, ha detto Nicosia. “Le chiavi di sicurezza sono gestite dal PSN, il nostro Cloud è cifrato, ma chi gestisce il Cloud sono tutti residenti in Europa in ottica di cloud sovrano al quale non si applica il Cloud Act americano”.

Infine, Nicosia sottolinea che la tecnologia di Oracle funziona anche se non c’è la connettività, lavorando con nodi che si trovano all’interno di zainetti che vanno a batteria. “In questo modo il servizio può essere erogato anche su una nave, in un bunker o in ambienti estremi”, aggiunge.

