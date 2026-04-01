Nico Losito nuovo General Manager di IBM Italia

Da oggi, 1° aprile, Nico Losito assume il ruolo di General Manager di IBM Italia. Succede ad Alessandro La Volpe, che lascia l’azienda per intraprendere nuove esperienze professionali. Lo ha comunicato l’azienda in una nota che lo ringrazia per il contributo apportato e per i risultati conseguiti in questi anni di collaborazione e gli augura ogni successo per il futuro.

Il CV di Nico Losito

Losito In precedenza è stato Vice President Sales di IBM Technology, l’unità di business che comprende software, infrastrutture hardware e servizi professionali di supporto tecnico. In questo ruolo ha guidato un team di professionisti impegnati nel disegnare e implementare le soluzioni tecnologiche di AI e Hybrid Cloud necessarie a realizzare la trasformazione digitale delle principali aziende italiane.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli di leadership in IBM Europe Middle East e Africa. Tra questi, ha guidato l’integrazione in IBM dell’acquisita Red Hat e ha svolto il ruolo di Vice President per il mercato delle piccole e medie imprese in EMEA.

In IBM Italia è stato Direttore Software e Cloud, a capo delle risorse professionali più critiche e strategiche per diversi settori di industria. Dopo anni di esperienza nelle vendite per i grandi clienti, in particolare nei settori Oil & Gas, Energy & Utilities e Finanziario, ha avviato il primo IBM Garage italiano ed è stato Chief Digital Officer, con la missione di guidare la trasformazione digitale delle aziende italiane.

Per 5 anni è stato Amministratore Delegato di “InTeSa EDI SpA azienda leader nel mercato fiduciario digitale italiano.

Nel 2021, ha fondato la community italiana “Leaders & Tech”, un network di leader focalizzati sui temi della Tecnologia e dell’Innovazione, che ha l’obiettivo di condividere e creare idee per il progresso e lo sviluppo del Sistema Paese. Losito è membro del Consiglio Direttivo di Assolombarda, Presidente nel Comitato Scientifico CRESCI del Centro Studi Grande Milano, fa parte dell’Advisor Board della Rome Business School ed è Charity Ambassador della Foundation-C Club.

Laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconidi Milano, ha conseguito un MBA a Londra, ha frequentato corsi internazionali di specializzazione nella gestione di “mega-deal” al MIT di Boston e ha ottenuto la certificazione di Sales Leader presso l’INSEAD di Fontainebleau in Francia.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz