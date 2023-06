NFT, solo una moda o un’arma in più per i Brand?

In ottica di strategie di digital marketing a favore dei brand, gli Nft, con il loro potenziale creativo e innovativo, possono essere d’aiuto in diversi modi.

Negli ultimi anni diversi brand di fama mondiale hanno iniziato a sfruttare gli NFT per accrescere la propria Brand Awareness. Coca-Cola, Budweiser e Adidas hanno creato degli NFT in grado di attrarre nuovi clienti e collezionisti, capaci di spendere cifre importanti pur di accaparrarsi oggetti digitali unici dei loro Brand preferiti.

Per definire che cos’è un NFT si deve prima chiarire cos’è un Token. Per Token si intende un insieme di informazioni digitali registrate su una blockchain, che associano a un soggetto la proprietà di un asset. Bitcoin, ad esempio, è un token che viene utilizzato come criptovaluta ed è interscambiabile quindi è possibile scambiarlo con altri token simili oppure per l’acquisto di beni.

Un NFT è sviluppato con gli stessi linguaggi di programmazione, ma la caratteristica che lo contraddistingue è la rappresentazione di qualcosa di unico attraverso una firma digitale, come un’immagine, un video, una gif o un audio/brano musicale che li rende unici e di conseguenza non interscambiabili, da qui il nome Non Fungible Token.

Il ruolo degli NFT, come afferma Arry Yu, amministratrice delegata della Yellow Umbrella Ventures, è quello di ricreare il concetto di scarsità nel mondo digitale. Per questo motivo gli NFT hanno tiratura limitata o addirittura sono unici nel loro genere.

Nonostante il primo Nft sia comparso sulla scena nell’ormai lontano 2014 (“Quantum”), è negli ultimi anni che si sono viste importanti cifre muoversi in questo mercato. Dal rapporto di Chainanalysis.com possiamo vedere come dal 2021 al 2022 il mercato sia cresciuto del 35% e che oggi, nel 2023, si trovi in una fase di ulteriore crescita ed espansione. Dunque come vengono utilizzati oggi?

NFT e le loro declinazioni nel Digital marketing

Guardando ad aziende come quelle succitate e molte altre, è facile notare come questi brand vogliano presidiare da subito questa fetta di mercato con strategie di digital marketing che, sposandosi con gli Nft, danno vita a veri e propri nuovi modelli di business.

Tra i settori che possono essere influenzati dall’utilizzo degli Nft troviamo soprattutto il community marketing, il social media marketing e naturalmente l’E-commerce marketing

A cominciare dalla creazione di una community, tassello fondamentale per le strategie di marketing dei brand, gli Nft sono un modo per poter riunire gruppi di persone che condividono gli stessi interessi e interagiscono con l’azienda stessa. In questo contesto i Brand hanno la possibilità di creare Nft e regalarli (o venderli) ai membri più “vecchi” della community o a quelli più attivi, per creare un livello di fidelizzazione da parte degli utenti molto più profondo. I clienti più affezionati sono ben disposti a spendere cifre importanti pur di accaparrarsi degli oggetti, in questo contesto “digitali”, del loro brand preferito e in determinati tipologie di business, grazie agli Nft, si potrà implementare anche una sorta di gamification attraverso “obiettivi” con i quali fidelizzare ulteriormente i propri clienti e farli sentire parte integrante del brand.

Un esempio che invece coniuga perfettamente il Social media marketing e gli Nft è la possibilità, per ora ancora in versione beta, di poterli creare, postare e vendere su Instagram. Questa funzione potrebbe dare la possibilità a content creators e influencer di monetizzare dalla piattaforma, andando a incrementare il contatto con i propri followers in occasione di determinate campagne.

Infine, per garantire un’esperienza di acquisto unica al cliente e personalizzare il proprio prodotto venduto, gli Nft offrono un’enorme e variegata serie di possibilità anche nell’ambito E-commerce. Per esempio su Shopify è possibile vendere prodotti con Nft annessi o addirittura i soli Nft. Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di creare sul proprio sito un’area dedicata ai possessori di determinati Nft, creando così una sorta di “area accesso limitato” dedicata a un’utenza esclusiva. Questa funzione è stata definita dallo stesso Shopify come “Tokengated Ecommerce”.

Questi sono solo alcuni dei molteplici campi del digital marketing in cui gli Nft possono dare un contributo alla strategia dei brand. Essendo ancora un mercato a livello embrionale, nei prossimi anni, i vari campi di applicazione andranno ad aumentare fornendoci sempre più metodi e strategie per conquistare il cuore dei nostri clienti.

Tra i brand che hanno iniziato ad implementare l’utilizzo degli Nft, Adidas nel novembre del 2021 è stata la prima azienda di abbigliamento a collaborare con il metaverso, conosciuto come “The Sandbox”, creando la sua prima collezione di prodotti digitali che riproducevano capi di abbigliamento del brand per gli avatar nel metaverso.

Sempre nel 2021, poi, Coca-Cola, in occasione dell’anniversario dell’amicizia mondiale, ha creato la sua collezione di opere digitali animate. Tra le 4 opere prodotte si poteva ammirare una versione digitale della “Coca-cola friendship card” che prendeva spunto dall’opera originale degli anni’40, e una riproduzione digitale dell’iconico distributore vintage di bevande.

Un altro colosso delle bevande, Budweiser, agli albori del successo degli Nft, ha creato un set di 1936 riproduzioni artistiche digitali dell’iconica lattina di birra americana. Ognuno di questi venne venduto per un prezzo compreso tra i 500 e i 1000 dollari.

Molti dei grandi Brand hanno iniziato a utilizzare gli Nft per fidelizzare i propri clienti e stanno costruendo vere e proprie strategie di marketing intorno ad essi. Per ovvi motivi la parte di marketing che viene più influenzata è quella digital. Risulta difficile prevedere quali saranno i prossimi passi di questo mercato e di conseguenza gli sviluppi sono e saranno sempre da commentare momento per momento un po’ come la telecronaca di una partita.

Siamo di fronte a un periodo storico dove diverse nuove tecnologie d’avanguardia stanno facendo la loro comparsa nella vita di tutti i giorni. Quella degli Nft è uno dei trend che muove più denaro poiché ha ricreato con successo il concetto di scarsità nel mondo digital, portando valore alla proprietà di un oggetto completamente digitale.

Anche se ad oggi può sembrare appannaggio solo di grandi brand di portata internazionale, diverrà sempre di più un metodo usato anche da aziende e brand minori e sarà prassi comune nella fidelizzazione dei clienti. Un domani ognuno di noi potrà avere un suo wallet pieno di questi “oggetti digitali” che testimoniano la nostra appartenenza a una determinata community o la nostra fidelizzazione a un determinato brand. Per questo occorre muoversi per primi verso questa direzione: per essere pionieri oggi e non dover inseguire i competitor un domani.