»
»
NeXt Economia, presentato il Rapporto sulla Nuova Economia Sociale e Civile

NeXt Economia, presentato il Rapporto sulla Nuova Economia Sociale e Civile

di |
NeXt Economia, presentato il Rapporto sulla Nuova Economia Sociale e Civile Adnkronos

(Adnkronos) – Il 15° Seminario estivo del Comitato Tecnico Scientifico di NeXt Economia ha chiuso il primo semestre 2026 con la presentazione del Rapporto sulla Nuova Economia Sociale e Civile e i dati che emergono sul cambiamento del sistema socio economico in atto. Il focus centrale delle due giornate è stato la traduzione del dibattito scientifico in proposte concrete di policy sull’economia sociale e civile, perfettamente in linea con la visione di un modello economico orientato alla sostenibilità integrale e alla giustizia sociale. In questo contesto di innovazione, nella mattinata di sabato 11 luglio, sono stati presentati i risultati del progetto finanziato da Banca d’Italia e il lavoro di infrastrutturazione dell’Osservatorio Nazionale della Nuova Economia Sociale e Civile. 

Dai dati emerge un quadro di alti e bassi: da un lato grande consapevolezza nei cittadini sulla necessità di un cambio di paradigma (88% degli intervistati) ma dall’altro una difficoltà di passare all’azione concreta (il 41% delle persone dichiara di non cercare mai informazioni sulla sostenibilità dei prodotti o servizi che acquista). Il sistema Paese, però, si dimostra reattivo a questo cambiamento e la mappatura sulle buone pratiche realizzata dall’Osservatorio lo conferma: sono più di 1200 i soggetti dell’Economia Sociale e Civile registrati, tra imprese e organizzazioni che si occupano di terzo settore, la finanza sostenibile, tutela dei consumatori, lavoro e transizione ecologica. Questo percorso continuo si è sviluppato valorizzando e mettendo in rete le esperienze, le competenze e le buone pratiche raccolte direttamente tra le diverse realtà della Rete e questa mappatura che si impegneranno per il prossimo triennio a integrare il database dell’Osservatorio e a partecipare ai quattro think tank previsti: Qualità della vita e BenVivere, Sostenibilità integrale di Ets e imprese, amministrazione condivisa e Cer. 

Le giornate sono state arricchite anche da momenti dedicati alle relazioni e alla scoperta del territorio, in cui grazie al partenariato con Csv Abruzzo, partendo dall’esperienza di rete e di comunità sviluppata con il progetto La scuola dei Briganti, si sta valutando la possibilità di realizzare un Osservatorio regionale sulla Nuova Economia Sociale e Civile che si andrebbe ad aggiungere all’Osservatorio della Toscana e quello della Campania già in cantiere. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche