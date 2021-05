“Pesi massimi” tra i finanziatori dell’app: Peter Thiel, il miliardario co-fondatore di PayPal, il principale fondo di investimento tecnologico statunitense Andreessen Horowitz e l’attore Will Smith. Hanno visto un’idea di successo?

Se unisci l’idea di TikTok con il programma Tv il Grande Fratello ottieni NewNew, l’app con cui i creator (scrittori, pittori, musicisti, stilisti, blogger, ecc…) lanciano sondaggi per chiedere ai follower consigli, di qualsiasi tipo: dai nomi dei personaggi di una fiction fino alla scelta del cibo cinese o coreano per una cena. Qual è il core business? I follower pagano per esprimere le loro preferenze con la speranza e la soddisfazione di influenzare la celebrità preferita.

Lo scrittore Brandon Wong ha lanciato su NewNew sondaggi per decidere su quale genere scrivere successivamente, oltre ai nomi dei personaggi e agli sviluppi della trama, ma ha anche chiesto suggerimenti sulla priva privata, come “stasera per cena cinese o coreano?” La maggioranza dei suoi follower gli ha consigliato il cibo coreano ed ogni utente che ha partecipato al sondaggio ha pagato (a lui) 5 dollari. Una percentuale è trattenuta dall’app.

NewNew, la fondatrice e l’idea dell’app di monetizzare i contatti

NewNew nasce, due mesi fa, da un’idea dell’imprenditrice di Los Angeles Courtne Smith. L’app, che è ancora nella sua fase di “beta”, è descritta come “un mercato azionario umano in cui si acquistano azioni nella vita di persone reali, per controllare le loro decisioni e guardare il risultato”.

L’idea dell’app è un po’ allarmante, ma, secondo la fondatrice e i circa 100 creator che la usano, è il modo migliore per monetizzare le connessioni sui social, a differenza delle altre piattaforme competitor, come TikTok.

NewNew, come funziona

Quando un influencer crea un account NewNew e attira follower, è incoraggiato a chiedere loro tramite videoclip di votare su aspetti sia del suo lavoro sia della sua vita personale. Ogni volta che viene espresso un voto, l’influencer ottiene i soldi meno le commissioni non rivelate di NewNew.

Si imposta la domanda e una scelta di due risposte. I follower possono votare e possono pagare per farlo tutte le volte che vogliono. Non ottengono indietro i soldi, indipendentemente da come va il risultato o dalla scelta finale dell’influencer

Oltre a votare, i follower possono anche pagare un extra – a partire da 20 dollari – per chiedere a un creator di NewNew, per esempio, di chiamare un personaggio di un libro come proposto dall’utente. Se questo non dovesse accadere nella realtà, l’utente dovrebbe essere rimborsato.

I rischi

L’app potrebbe stimolare potenzialmente comportamenti autolesivi? È consigliata ad utenti con più di 12 anni.

Una portavoce di NewNew ha afferma che la società “si riserva il diritto di rimuovere e bandire completamente qualsiasi persona e il suo contenuto se dovesse andare contro le linee guida”.

Ed ha aggiunto: “La sicurezza di tutte le persone sulla piattaforma è una priorità assoluta per noi. L’azienda rivede tutti i contenuti pubblicati internamente e attraverso l’intelligenza artificiale, per segnalare eventuali contenuti inappropriati”.

Chi sono i finanziatori che hanno visto il successo nell’idea dell’app

Oltre ai rischi, i finanziatori hanno visto un successo dietro l’app. Infatti, NewNew è sostenuta economicamente da “pesi massimi”, tra cui

Peter Thiel , il miliardario co-fondatore di PayPal, e la prima persona fuori da Facebook a investire denaro sul social.

, il miliardario co-fondatore di PayPal, e la prima persona fuori da Facebook a investire denaro sul social. il principale fondo di investimento tecnologico statunitense Andreessen Horowitz e

e l’attore hollywoodiano Will Smith (non ha nessun legame con la fondatrice Courtne Smith ).

(non ha nessun legame con la fondatrice ). Snapchat ha anche fornito il supporto tecnico.

La domanda da porsi non è se NewNew avrà successo, ma se l’idea darà vita a un trend per i social? L’idea di Clubhouse, il social basato solo sulle voci degli utenti, per fare un altro esempio, è stato subito copiato da Twitter, Facebook e LinkedIn.

Il trend?

L’app NewNew ci indica che i fan sono disposti a pagare, anche un minimo di 5 dollari, per provare ad influenzare il creator preferito e se quest’ultimo dovesse inserire in un suo videoclip un consiglio proveniente dai suoi follower, quest’ultimi saranno più stimolati a promuoverlo, perché hanno contribuito a realizzarlo.

Siamo di fronte agli user generated content ai tempi di TikTok, la naturale evoluzione dei social.