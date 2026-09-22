La società franco-italiana raccoglie 247 milioni di dollari e punta su reattori avanzati raffreddati a piombo, combustibile nucleare riciclato e sviluppo industriale tra Europa e Stati Uniti entro il 2032.

La scommessa sul nucleare avanzato di Newcleo, tra autonomia energetica e nuovi reattori

Per l’Europa l’energia non è più soltanto una questione di prezzi. È diventata un problema di sicurezza, competitività industriale e autonomia strategica. La crisi seguita alla guerra in Ucraina e soprattutto all’allargamento progressivo del conflitto in Iran a tutta l’area del Golfo e al Mar Rosso, ha mostrato il costo della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, mentre elettrificazione, industria digitale, intelligenza artificiale e data center promettono di aumentare ulteriormente la domanda di elettricità.

È in questo scenario che Bruxelles punta a rafforzare la sicurezza energetica europea attraverso un mix di rinnovabili, reti, accumuli e fonti programmabili a basse emissioni, con il nucleare che a sorpresa è tornato al centro del dibattito, soprattutto nei Paesi che già lo utilizzano o intendono investire nelle nuove tecnologie. Una corsa che non riguarda più soltanto i grandi reattori convenzionali, ma anche i piccoli reattori nucleari modulari (Small Modular Reactor) e sistemi di quarta generazione.

Newcleo debutta al Nasdaq: raccolti 247 milioni di dollari

Dentro questa nuova partita si inserisce Newcleo, società franco-italiana fondata nel 2021 da Stefano Buono, che dal 22 settembre è quotata al Nasdaq con il ticker NWCL. L’ingresso a Wall Street è avvenuto attraverso la fusione con la SPAC NewHold Investment Corp. III. L’operazione, si legge in una nota societaria, ha portato circa 247 milioni di dollari di proventi lordi, di cui 216 milioni attraverso un investimento privato in azioni quotate e 31 milioni dal trust della SPAC. A questi potrebbe aggiungersi l’accesso a ulteriori 75 milioni attraverso un accordo di acquisto futuro. La transazione ha attribuito a Newcleo una valutazione azionaria pre-money di circa 2,4 miliardi di dollari.

La quotazione assume un significato particolare per un settore nel quale ricerca, sperimentazione, autorizzazioni e costruzione richiedono grandi quantità di capitale molto prima dell’arrivo di eventuali ricavi.

Newcleo guarda soprattutto agli Stati Uniti. La società sta valutando il sito di Savannah River, in South Carolina, per un primo reattore e un impianto di produzione del combustibile, il Mox, miscela di ossidi di uranio impoverito e plutonio, con l’obiettivo di renderlo disponibile negli Stati Uniti entro pochi anni.

Stefano Buono, CEO e cofondatore di Newcleo

Primi reattori commerciali entro il 2032, ma negli Stati Uniti

“Ora dobbiamo affrontare la fase industriale, che richiede capitali significativi: dobbiamo realizzare la fabbrica del combustibile e costruire il primo reattore commerciale, oltre al dimostratore tecnologico non nucleare in Italia che vedrà la luce nei prossimi mesi”, ha dichiarato Stefano Buono, cofondatore e ceo di Newcleo, in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

Soprattutto, ha affermato Buono: “Puntiamo ad avere la fabbrica del combustibile pronta entro la fine del 2031 e il primo reattore commerciale entro la fine del 2032”.

Nonostante una pipeline di 9,2 gigawatt, impianti da 200 megawatt, “equivalenti a 46 reattori”, ha proseguito Buono nella sua intervista al quotidiano italiano, con diversi progetti portati avanti in parallelo in Francia e Slovacchia, “sono gli Stati Uniti ad offrire le condizioni migliori per rispettare la scadenza del 2032. Il sistema autorizzativo americano sta prendendo decisioni più adatte alle tecnologie nucleari innovative”.

Pipeline che in gran parte potranno servire per coprire la domanda di energia elettrica proveniente da data center per l’AI: “In alcuni Paesi europei la domanda di elettricità si era quasi stabilizzata, ma questo accadeva prima della rapida diffusione dell’intelligenza artificiale e della crescita dei data center. Oggi la situazione è diversa. Negli Stati Uniti sarà necessario aumentare in modo molto significativo la capacità nucleare entro il 2050, anche per rispondere ai consumi dei nuovi centri di calcolo. La sfida è enorme. Un’energia programmabile, decarbonizzata e meno dipendente dalle tensioni geopolitiche può avere un ruolo decisivo”.

Il reattore raffreddato a piombo e la scommessa sul combustibile riciclato Mox

Il cuore tecnologico del progetto è l’LFR-AS-200, un reattore veloce raffreddato a piombo da circa 200 MW elettrici. A differenza dei reattori convenzionali raffreddati ad acqua, utilizza piombo liquido come refrigerante del nocciolo, soluzione che consente di operare a pressioni più basse e punta a rafforzare i meccanismi di sicurezza passiva.

A questo Newcleo vuole affiancare una filiera per il combustibile MOX, appena descritto. La prospettiva è utilizzare più efficientemente le risorse nucleari e ridurre alcune componenti dei rifiuti a lunga vita. Non significa eliminare le scorie: riciclo e ritrattamento richiedono infrastrutture dedicate e stringenti controlli di sicurezza e non proliferazione.

Prima del reattore nucleare, l’azienda punta inoltre a completare in Italia un dimostratore non nucleare da 10 MW termici, destinato a verificare componenti, sistemi e procedure. Parallelamente prosegue il confronto regolatorio con le autorità francesi e statunitensi.

Il grande ritorno del nucleare deve ancora superare la prova dei costi e non solo

È proprio qui che emerge la distanza tra le ambizioni della nuova corsa all’atomo e la sua effettiva pianificabilità. Il nucleare offre produzione programmabile e a basse emissioni, ma rimangono aperte questioni decisive: costi iniziali elevati, tempi autorizzativi e di costruzione, gestione dei rifiuti, accettabilità territoriale e disponibilità delle risorse idriche.

Quest’ultimo fattore diventa particolarmente rilevante con l’aumento delle temperature. Sembra un argomento debole, ma ondate di calore, siccità e minore disponibilità d’acqua possono mettere sotto pressione gli impianti che dipendono fortemente dalle risorse idriche per il raffreddamento. La resilienza climatica diventa quindi una variabile industriale, oltre che ambientale.

I reattori di quarta generazione promettono di affrontare parte di questi limiti, ma molti progetti rimangono nelle fasi di sviluppo, dimostrazione o autorizzazione. La vera sfida comincia adesso: trasformare capitale, brevetti e prototipi in reattori autorizzati, costruibili in tempi prevedibili e capaci di produrre energia a costi competitivi. È su questo terreno che si misurerà la nuova scommessa nucleare europea.

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