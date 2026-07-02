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New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio

New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio

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New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio Adnkronos

(Adnkronos) – Due persone con il volto coperto si sono arrampicate sull’Empire State Building di New York per issare uno striscione con un messaggio d’amore e per quella che appare essere una proposta di matrimonio. E’ quanto riporta Usa Today rivelando che gli autori dell’impresa sono stati Angela Nikolau e Ivan Beerkus, protagonisti del documentario di Netflix ”Skywalkers: A Love Story”, che hanno postato sui loro social diverse foto che li mostra sulla cima dell’iconico grattacielo. Quando la coppia ha raggiunto la cima dell’edificio è stato srotolato lo striscione con la scritta “quando il potere dell’amore batte l’amore per il potere il mondo conosce la pace”. Secondo quanto mostra un video, Beerkus si è poi inginocchiato per fare la proposta di matrimonio a Niklolau e poi la coppia si è abbracciata. Una volta scesi dall’edificio, i due sono stati arrestati dagli agenti della Nypd.  

Come si vede dal video, condiviso su X da Ed Krassenstein, i due si sono arrampicati fino alla luce rossa posta sull’antenna dello storico edificio di Manhattan: “Sono sicuro che Trump li chiamerà Antifà – scrive Krassenstein – e proverà a spedirli in prigione a vita”. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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