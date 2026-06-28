»
»
New York apre le piscine, il sindaco Mamdani si tuffa in giacca e cravatta

New York apre le piscine, il sindaco Mamdani si tuffa in giacca e cravatta

di |
New York apre le piscine, il sindaco Mamdani si tuffa in giacca e cravatta Adnkronos

(Adnkronos) – Il sindaco di New York si tuffa in piscina. Vestito con giacca e cravatta. Zohran Mamdani, il primo cittadino della Grande Mela, ha scelto un modo particolare per inaugurare la stagione delle piscine all’aperto in città. L’exploit di Mamdani non è ovviamente passato inosservato. In completo grigio, il sindaco si è posizionato ‘ai blocchi di partenza’: tuffo apprezzabile e via con qualche bracciata a stile libero, impresa non trascurabile considerata la zavorra dell’abito. 

 

“Mi avevano detto di vestirmi così…”, la spiegazione ironica del sindaco, invitato a presentarsi in piscina con un ‘suit’: la parola, in inglese, indica sia il costume da piscina che il completo. E Mamdani ha scelto la seconda opzione… 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche