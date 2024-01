Neuralink, l’esperto: “I vantaggi del 1^ chip in cervello umano”

La giornata in 3 news.

Neurotecnologie. È stato impiantato per la prima volta il chip di Neuralink in un cervello umano.

Abbiamo intervistato un esperto di Sanità digitale, il prof. Silvestro Micera, per capirne di più, come funziona, quali sono i vantaggi e se la tecnologia su cui si basa Neuralink ha una base scientifica solida.

5G in ritardo, le telco Ue tornano alla carica a Bruxelles per far pagare le Big Tech.

Infine, Meta punta a diventare “l’Android” del mondo VR accanto all’Apple Vision Pro.

Clicca qui per leggere la Dailyletter