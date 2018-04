Network digitale, Quotidiano Piemontese entra a far parte di Quotidiano.net

Quotidiano Piemontese è entrato nel network di Quotidiano.net e si rinnova con nuova grafica. E’ un passo importante che certifica ancora una volta la crescita di QP negli anni per essere sempre più il punto di riferimento dell’informazione in Piemonte, nel percorso per diventare l’hub sociale e digitale del territorio.

Abbiamo fatto tanta strada in questi anni e vogliamo ancora farne di più, per questo abbiamo accettato la proposta di Quotidiano Net e del Gruppo Monrif, uno dei maggiori gruppi editoriali in Italia, di entrare a far parte di un grande network di informazione costruito con credibilità e grande copertura nazionale.

Presente sul territorio con QN – Quotidiano Nazionale dorso nazionale comune a il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno che rappresenta all’interno del panorama della stampa quotidiana uno dei primi casi di glocalizzazione editoriale.

E con un corrispettivo network digitale di cui fanno parte Quotidiano.net, ilrestodelcarino.it, lanazione.it, ilgiorno.it e da questo momento, grazie al progetto Qn Local, anche Quotidiano Piemontese.

Da oggi Quotidiano Piemontese ha anche una concessionaria pubblicitaria nazionale come SpeeD, Società Pubblicità Editoriale e Digitale, una delle maggiori realtà del settore, mentre continuerà a lavorare commercialmente con le aziende e le realtà del territorio del Piemonte attraverso Novajo, l’editore che l’ha lanciato.

www.quotidianopiemontese.it diventa parte di un importante progetto editoriale italiano ma resta e resterà un quotidiano sempre più locale e iperlocale, che vuole ascoltare le comunità del territorio e raccontare in tempo reale la cronaca, la società, la cultura, le persone che vivono in Piemonte.

web.quotidianopiemontese.it fra conterrà tutti i blog di Quotidiano Piemontese e tanto altri nuovi e vuole diventare la grande comunità del Piemonte online, dove vivranno le diverse anime e tutta la vitalità della nostra regione, che nasce proprio nel momento in cui la filosofia di usare i social network per fare informazione e comunità sta perdendo credibilità.

Nel tempo anche www.piemonteexpo.it focalizzato su eventi, turismo, itinerari, ambiente, enogastronomia, confluirà nella stessa interfaccia di Quotidiano Piemontese diventando il terzo asse portante dell’offerta di informazione e servizi.