La sentenza non è definitiva, Netflix farà ricorso. Dovrà ridurre i prezzi degli abbonamenti, restituire le somme incassate in eccesso, riconoscere eventuali risarcimenti e informare tutti gli utenti, anche ex clienti, pubblicando la sentenza sul proprio sito e su quotidiani nazionali.

Tegola su Netflix, per i giudici di Roma gli aumenti illegittimi e via libera ai rimborsi

Il Tribunale di Roma ha stabilito un principio destinato ad avere un impatto rilevante sull’intero mercato dello streaming in Italia: gli aumenti degli abbonamenti Netflix applicati negli ultimi anni sono stati giudicati illegittimi, con conseguenze economiche potenzialmente molto significative per la piattaforma.

La decisione, accogliendo l’azione promossa dal Movimento Consumatori, ha dichiarato vessatorie le clausole contrattuali utilizzate da Netflix Italia tra il 2017 e gennaio 2024 per modificare unilateralmente prezzi e condizioni di abbonamento. Secondo i giudici, tali clausole violavano il Codice del consumo perché consentivano variazioni senza indicare un “giustificato motivo” esplicitato nel contratto.

Nel dettaglio, la sentenza considera illegittimi gli aumenti introdotti nel 2017, 2019, 2021 e novembre 2024, con l’eccezione di quelli applicati ai contratti stipulati dopo gennaio 2024. Le conseguenze sono immediate: riduzione dei prezzi attuali, restituzione delle somme pagate in eccesso e possibilità di richiedere anche un risarcimento del danno.

Si tratta di una sentenza unica nel suo genere a livello almeno europeo. Solo in Polonia, l’autorità per la tutela del consumatore UOKiK ha avviato indagini nel 2025 per aumenti unilaterali simili, valutando multe fino al 10% del fatturato e possibili rimborsi, ma la procedura è ancora in corso senza pagamenti confermati da parte dell’azienda.

Cifre in gioco elevate

Le cifre in gioco non sono marginali. Come precisano gli avvocati Paolo Fiorio e Corrado Pinna, che hanno assistito l’associazione nella causa, “per il piano premium, gli aumenti illegittimi applicati negli anni 2017, 2019, 2021 e 2024 ammontano oggi complessivamente a 8 euro al mese, mentre per il piano standard gli aumenti ammontano ad oggi complessivamente a 4 euro al mese”.

Da qui le stime sui rimborsi: “Un cliente premium che abbia pagato ininterrottamente Netflix dal 2017 ad oggi ha diritto alla restituzione di circa 500 euro, mentre un cliente standard alla restituzione di circa 250 euro”. Anche il piano base è coinvolto, con un aumento di 2 euro introdotto nell’ottobre 2024.

Prezzi da ridurre subito

La pronuncia impone inoltre una riduzione immediata dei prezzi correnti. In termini concreti, un abbonato premium che oggi paga 19,99 euro dovrebbe corrispondere 11,99 euro, mentre per il piano standard il prezzo scenderebbe da 13,99 a 9,99 euro, a parità di servizio.

Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante: non solo restituzione del passato, ma revisione strutturale delle condizioni economiche in corso.

Obblighi informativi e platea coinvolta. Netflix: “Presenteremo ricorso”

Il Tribunale ha anche disposto che Netflix pubblichi la sentenza sul proprio sito e su quotidiani nazionali, oltre a informare tutti i clienti (inclusi quelli che hanno già disdetto l’abbonamento) del diritto al rimborso.

La platea potenziale è ampia. Secondo le stime richiamate nella stessa vicenda, Netflix in Italia sarebbe passata da 1,9 milioni di clienti nel 2019 a circa 5,4 milioni nell’ottobre 2025. I dati AGCOM indicano inoltre circa 8-8,7 milioni di utenti unici mensili nel periodo 2023-2024.

“Presenteremo ricorso contro la decisione” del Tribunale di Roma, ha annunciato Netflix.

“Prendiamo molto sul serio i diritti dei consumatori e crediamo che le nostre condizioni siano sempre state in linea con la normativa e le prassi italiane“, ha precisato un portavoce del colosso dello streaming.

Impatto economico e mercato

Se anche solo una parte degli utenti dovesse attivarsi per ottenere i rimborsi, l’esposizione economica per Netflix potrebbe raggiungere centinaia di milioni di euro. Una cifra che riflette non solo il numero di abbonati, ma anche la durata pluriennale degli aumenti contestati.

La decisione arriva in un contesto in cui la piattaforma continua a dominare il mercato italiano, con una quota del 30% secondo JustWatch (Q2 2024), ma segnala un punto di frizione crescente tra operatori globali e normative nazionali a tutela dei consumatori.

Un precedente rilevante. Che succede se Netflix va in appello?

La sentenza non è ancora definitiva, ma introduce un precedente significativo: limita la possibilità per le piattaforme digitali di modificare unilateralmente le condizioni economiche senza una motivazione chiara e contrattualmente esplicitata.

In un settore abituato a frequenti ritocchi dei prezzi, il pronunciamento del Tribunale di Roma rappresenta un segnale preciso. E apre una fase in cui il rapporto tra utenti e servizi in abbonamento potrebbe essere ridefinito anche sul piano giuridico, oltre che commerciale.

Netflix Italia ha 30 giorni per notificare un eventuale appello alla Corte d’Appello di Roma (aprendo un nuovo processo in secondo grado), trasformando la decisione in provvisoriamente esecutiva ma non definitiva. L’iter in Appello dura tipicamente 12-18 mesi, con possibile estensione a Cassazione (2-3 anni totali). Tempi quindi abbastanza lunghi per ottenere eventuali rimborsi.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz