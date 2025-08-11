Netflix, le uscite di agosto più attese

Agosto 2025 si annuncia ricco di novità su Netflix: nuove stagioni attese, film originali e classici da riscoprire. Tra ironia, thriller e romanticismo, c’è davvero per tutti i gusti.

Serie TV in evidenza

– Mercoledì – Stagione 2 (parte 1): debutta il 6 agosto con Jenna Ortega e cameo di Lady Gaga.

– Hostage: miniserie thriller con Julie Delpy e Suranne Jones (21 agosto).

– Altre serie in arrivo: Outlander (S7 p.1), Love Is Blind: UK (S2), Fatal Seduction (S2), My Life With the Walter Boys (S2), Beyond the Bar, Final Draft, The Thursday Murder Club (uscite tra l’8 e il 28 agosto).



Film e originali Netflix

– My Oxford Year – commedia romantica (1 agosto).

– Stolen: Heist of the Century – docu‑film (8 agosto).

– Fixed – animazione romantica per adulti (13 agosto).

– Night Always Comes – crime drama con Vanessa Kirby (15 agosto).

– Altri titoli: Fall for Me, Gold Rush Gang, One Hit Wonder, Abandoned Man (21–22 agosto).



Classici e licenze dal 1 agosto

Ritorno di titoli cult: American Pie, Jurassic Park (trilogia), Despicable Me, Rush Hour, Groundhog Day, Clueless, The Departed e altri.

Tabella riepilogativa principali uscite

1 agosto – My Oxford Year, Jurassic Park e altri cult

6 agosto – Mercoledì (stagione 2 – parte 1)

8 agosto – Stolen: Heist of the Century

13 agosto – Fixed (animazione)

15 agosto – Night Always Comes

21–22 agosto – Hostage e altri film originali

28 agosto – The Thursday Murder Club e Walter Boys S2

