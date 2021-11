Netflix & Co. obbligati ad investire i propri ricavi in Italia

8 Novembre. Oggi apriamo la nostra newsletter con il recepimento della Direttiva “Servizi Media AudioVisivi” (Smav) che impone anche alle piattaforme un incremento degli obblighi di investimento nella produzione nazionale. Netflix & Co. obbligati ad investire dall’attuale 12,5 % dei propri ricavi al 17 % nel 2022 e al 20 % nel 2024. Ma non era il 25%?

La medicina diventa sempre più hi-tech. Vodafone Italia e il SanRaffaele presentano il primo trial clinico di chirurgia con supporto da remoto basato su rete 5G e software in realtà aumentata.

Infine la privacy. 7 emendamenti per evitare il “far west dei dati personali” e rafforzare il Garante.

Netflix, cambiano gli investimenti in Italia. Non più il 25% dei propri ricavi

di Angelo Zaccone Teodosi

Netflix obbligata ad investire il 17% dei propri ricavi nel 2022 e al 20% nel 2024: perché il Governo ha cambiato idea rispetto al 25%?Leggi l’articolo

Al San Raffaele primo trial di chirurgia da remoto con il 5G di Vodafone

di Piermario Boccellato

Baggioni: (Vodafone:): “Il 5G e la tecnologia stanno scrivendo una nuova pagina della storia della medicina: il futuro è diventato presente”.Leggi l’articolo

Privacy, i 7 emendamenti per evitare il “far west dei dati personali”

di Luigi Garofalo

Privacy, i 7 emendamenti M5S al decreto ‘capienze’ per evitare il “far west dei dati personali” e per rafforzare Garante.Leggi l’articolo

Clima, von der Leyen: “Spenderemo 470 miliardi l’anno fino al 2030”

di Flavio Fabbri

Bilancio annuale dell’Unione. Il discorso a Bruxelles della Presidente della Commissione europea, von der Leyen, su Green deal e digitale.Leggi l’articolo

Enel pronta ad investire nella fibra ottica di Ufinet in America Latina

di Redazione

Enel, che possiede già il 21% di Ufinet, potrebbe pagare fino a 2,1 miliardi di euro per acquistare la quota di maggioranza mancante.Leggi l’articolo

Cloud nazionale, la strategia per il Paese? Webinar gratuito il 12/11

di Redazione

Workshop GARR con: De Rosa (Team digitale), Di Nicola (INPS), Baldassarra (Consorzio Cloud Italia), Mazzini (Lepida) e Ruggieri (GARR).Leggi l’articolo

Il taxi drone presentato a Roma. Govigli (Atlantia): “Dal 2024 sarà un servizio per tutti” (Video)

di Redazione

Presentato nella Capitale il primo taxi drone a motore elettrico. Key4biz ha intervistato Ugo Govigli, Chief Innovation Officer di Atlantia.Leggi l’articolo

Identità digitale sovrana, perché è la chiave per proteggere le persone

di Maria Pia Aqueveque Jabbaz

Abbiamo bisogno di un’identità umana digitale che permetta l’accesso all’intero universo di attributi che abbiamo come persona.Leggi l’articolo

Idrogeno verde, mercato globale da 6,8 miliardi di dollari entro il 2027

di Flavio Fabbri

Idrogeno vettore strategico per la decarbonizzazione: gli accordi Belgio-Cile e Germania-Emirati Arabi per assicurarsi forniture.Leggi l’articolo

Smartphone e microfoni sempre accesi, come salvare la privacy (Video)

di Piermario Boccellato

Microfoni degli smartphone sempre accesi per raccogliere informazioni, utilizzabili per attività di marketing. I suggerimenti del Garante.Leggi l’articolo

Il Metaverso nuova frontiera dell’eCommerce?

di Andrea Boscaro

Lo sviluppo di un ambiente di realtà virtuale come il metaverso ha inoltre il compito di accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di digital goods. Leggi l’articolo

Knowledge Management: l’Intelligenza Artificiale è il presente

di Neosperience Team

L’IA ha il potere di cambiare il nostro approccio al lavoro, grazie alla sua capacità di rendere veloci e semplici i compiti più ripetitivi come la ricerca di informazioni.Leggi l’articolo

Turista digitale, quali sono le fasi del customer journey del viaggiatore?

di Silvia Flocchini, digital consultant

Grazie agli smartphone ci si trova di fronte a un turista digitale al 100%, che sfrutta la tecnologia prima, durante e dopo la vacanzaLeggi l’articolo

