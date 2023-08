Netco più vicina? Ci sarà il DPCM? E Vivendi?

Ultima Dailyletter prima di Ferragosto.

Netco. Il Mef è pronto a far tornare la rete nelle mani dello Stato. Ma cosa farà Vivendi?

Intercettazioni. Abbiamo scoperto, leggendo il decreto ‘Omnibus’ in vigore da oggi, che costerà oltre 150 milioni creare le infrastrutture digitali centralizzate per effettuare le intercettazioni eseguite dai PM.

5G e limiti di emissioni. Visto di grande attualità il tema, ripubblichiamo l’intervista al prof. Nicola Blefari Melazzi, ora presidente del CNIT: “5G, più antenne ci sono e minori sono le emissioni”.

La Dailyletter tornerà il 21 agosto prossimo. Ma il giornale resterà aggiornato su www.key4biz.it

