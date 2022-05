Nell’ambito delle celebrazioni dei 60 anni di Enel, l’evento rappresenta un’opportunità per scoprire l'evoluzione di Grid Futurability, l’iniziativa strategica del Gruppo progettata per trasformare le reti elettriche in piattaforme resilienti, partecipative e sostenibili.

Arriva il NET ZERO GRID DAY, un incontro aperto sul coinvolgimento degli stakeholder nel percorso verso lo sviluppo di reti di distribuzione sostenibili e verso l’elettrificazione pulita.

In questa occasione sarà lanciato un innovativo e concreto progetto open source per coinvolgere i nostri fornitori e partner verso un futuro a zero emissioni nette.

La trasformazione del nostro sistema energetico è una priorità e l’evento diventa un’occasione per conoscere da vicino il nostro futuro elettrico.

L’evento si terrà il 16 maggio alle ore 15:00 (CEST) a Romapresso il Teatro Garbatella, Piazza Giovanni da Triora, 15 – 00154.

La conferenza stampa si terrà al termine dell’evento alle ore 17:00 (CEST) sempre presso il Teatro Garbatella.

La preghiamo di indicare se parteciperà in presenza o in streaming.

Al fine di garantire correttamente la logistica dell’evento, gli organizzatori chiedono di confermare la partecipazione in presenza entro il 12 maggio. In alternativa è possibile ricevere il link per lo streaming solo previa registrazione entro le ore 14.30del16 maggio.