Net Zero, dal 27 Giugno apre lo sportello incentivi. In palio 1,7 mld di euro

Dal prossimo 27 giugno sarà possibile presentare domanda per accedere agli incentivi PNRR previsti dal Decreto Net Zero, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La misura, varata dal MIMIT, mette a disposizione delle imprese circa 1,7 miliardi di euro per progetti di sviluppo volti ad accelerare la transizione energetica.

1,7 miliardi da dividere tra fv, eolico e batterie

Pubblicato il decreto che disciplina le modalità di accesso ai fondi PNRR per agevolare la transizione energetica tramite lo strumento dei contratti di sviluppo. Con tale provvedimento il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo a disposizione delle imprese oltre 1,7 mld € (per la precisione 1.738.770.155 €) provenienti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e su cui a marzo era arrivato il via libera dell’Unione Europea sulla base del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato. Di questi, almeno 308,6 mln € sono destinati a programmi di sviluppo concernenti le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche, e non meno di 205,1 mln € a quelli riguardanti le batterie […]

