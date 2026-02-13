“Nessuna fuori dal codice. Donne che stanno riscrivendo l’AI”

Pagine: 240

240 Editore: Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore Pubblicazione: febbraio 2026

febbraio 2026 ISBN: 1254845747

1254845747 Prezzo: 16,05 euro

Questo libro nasce da una consapevolezza urgente: l’intelligenza artificiale sta ridisegnando il mondo e, se le donne restano ai margini, il rischio è quello di consolidare disuguaglianze già esistenti. Ma questo libro non vuole essere solo denuncia, vuole trasformare l’allarme in una chiamata all’azione. Le autrici non si limitano a fotografare dati sul gap di genere. Raccontano storie di donne che stanno già cambiando le regole del gioco: ricercatrici, imprenditrici, innovatrici che stanno riscrivendo l’intelligenza artificiale rendendola più inclusiva, etica e rappresentativa. Tra strumenti operativi e riflessioni etiche e culturali, Nessuna fuori dal codice mostra perché è importante aumentare la presenza femminile nelle STEM, come usare l’AI in modo più consapevole e come trasformare una tecnologia dirompente in un’opportunità collettiva. Perché solo un’intelligenza plurale può generare progresso reale e sostenibile nel tempo. Prefazione di Paolo Boccardelli.

