»
»
Nespresso: nasce il primo orto-frutteto sociale diffuso d’Italia grazie al riciclo del caffè

Nespresso: nasce il primo orto-frutteto sociale diffuso d’Italia grazie al riciclo del caffè

di |
Nespresso: nasce il primo orto-frutteto sociale diffuso d’Italia grazie al riciclo del caffè Adnkronos

(Adnkronos) – Dal caffè esausto recuperato delle capsule a nuove opportunità per territori e comunità. Nasce così il primo orto-frutteto sociale diffuso d’Italia, promosso da Nespresso, che si inserisce in un percorso avviato oltre 15 anni fa con ‘Da Chicco a Chicco’, il progetto che ha dimostrato nel tempo come il riciclo delle capsule di caffè possa generare valore concreto sul territorio italiano e le comunità. L’iniziativa è realizzata insieme a Legambiente, AzzeroCO2 e sette realtà del Terzo Settore in sette regioni italiane. Oltre 7.200 piante messe a dimora, una produzione annua stimata di oltre 38 mila chilogrammi di frutta e ortaggi e circa 400 litri di olio extravergine di oliva, sono i numeri di un’iniziativa che unisce economia circolare, inclusione sociale e formazione. Un modello virtuoso che dimostra come il riciclo possa generare valore concreto per le persone, il territorio e le comunità locali. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche