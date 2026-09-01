Oltre mille morti in Nepal e migliaia di dispersi dopo il collasso sul Langtang Lirung. Sentinel-2 e Landsat-9 ricostruiscono dall'orbita la catastrofe e mostrano perché l'Osservazione della Terra sta diventando essenziale per affrontare i rischi climatici.

Nepal e Tibet, il ghiacciaio crolla e devasta la valle. Le immagini dell’Agenzia spaziale europea (Esa)

Una montagna di roccia e ghiaccio che precipita nella valle, un’enorme massa di acqua e detriti che corre per quasi 100 km e intere comunità travolte. È la dimensione della catastrofe che il 26 agosto ha colpito il confine tra Nepal e Tibet e che oggi i satelliti permettono di osservare e ricostruire dall’alto.

Secondo l’ultimo aggiornamento della National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA) del Nepal, al 1° settembre, sono state recuperate 1.003 vittime, mentre 3.916 persone risultano ancora disperse, tra cui 583 cittadini stranieri. In Tibet, le autorità cinesi hanno comunicato almeno 16 morti e 546 dispersi.

Numeri che fanno dell’evento il più grave disastro naturale per il Nepal dal terremoto dell’aprile 2015.

Dal Langtang Lirung una valanga di ghiaccio, roccia e acqua

La catastrofe ha avuto origine nell’area del Langtang Lirung, una vetta di oltre 7.200 metri nell’Himalaya. Le prime analisi delle immagini satellitari indicano che non sarebbe collassata soltanto una parte del ghiacciaio: avrebbe ceduto anche una vasta porzione della roccia sottostante. Come conseguenza del crollo, la terra ha tremato così forte da generare un effetto sisma di magnitudo 5.2.

La massa di ghiaccio e detriti precipitata sul fondovalle ha innescato una gigantesca onda che ha percorso il sistema fluviale Lhende Khola-Bhote Koshi-Trishuli, trascinando sedimenti, massi e infrastrutture. Strade, ponti, edifici e impianti idroelettrici sono stati investiti dalla piena.

Tra i luoghi più colpiti c’è anche Gyirong Port, importante valico tra Cina e Nepal. Le operazioni di soccorso restano estremamente difficili per frane, strade distrutte e territori montani isolati.

Sentinel-2: il disastro visto dallo Spazio

È qui che entra in gioco l’Osservazione della Terra. Le immagini della missione europea Copernicus Sentinel-2, confrontando la situazione precedente alla catastrofe con quella del 27 agosto, mostrano il cambiamento radicale del corso dei fiumi e l’estensione delle aree sommerse e ricoperte dai detriti.

Alle osservazioni europee si aggiungono quelle della missione americana Landsat-9, che ha sorvolato l’area circa due ore dopo il collasso. I sensori nell’infrarosso a onde corte sono particolarmente preziosi sull’Himalaya perché aiutano a distinguere acqua, ghiaccio e terreno anche in un ambiente dove nuvole e condizioni meteorologiche rendono difficile l’osservazione.

Sono state attivate anche la Carta Internazionale per lo Spazio e i Grandi Disastri e il Servizio di Mappatura di Emergenza Copernicus, che mobilitano rapidamente dati satellitari e informazioni geospaziali a sostegno delle autorità impegnate nell’emergenza.

L’Agenzia spaziale europea (ESA) è cofondatrice e membro della Carta e, attraverso Copernicus, mette a disposizione i dati Sentinel e l’accesso alle missioni satellitari complementari.

Cambiamento climatico e tecnologie digitali e satellitari

Il nesso “diretto” con il cambiamento climatico richiede cautela: serviranno analisi scientifiche specifiche per stabilire quanto il riscaldamento globale (lo ricordiamo, un fenomeno reale e in corso) abbia contribuito a questo singolo collasso. Gli scienziati avvertono che temperature più elevate possono degradare il permafrost, destabilizzare i versanti d’alta quota e aumentare la vulnerabilità di ghiacciai e montagne. Quindi, non si dubita del nesso, ma si deve stabilire con precisione la meccanica che sottende tale dinamica.

È uno dei motivi per cui satelliti, telerilevamento, intelligenza artificiale (AI) e piattaforme climatiche stanno diventando infrastrutture strategiche. Consentono di controllare aree enormi e difficilmente accessibili, individuare modificazioni dei ghiacciai e dei versanti, mappare inondazioni e frane e fornire rapidamente informazioni ai soccorritori.

Ma il loro ruolo non finisce con l’emergenza. Le serie storiche satellitari permettono di confrontare il territorio prima e dopo un evento, valutare i danni a strade, ponti, reti energetiche e insediamenti, seguire la ricostruzione e identificare le aree che rimangono vulnerabili.

La tragedia tra Nepal e Tibet mostra così le due facce della nuova era climatica: da una parte territori e infrastrutture sempre più esposti a fenomeni estremi e instabilità ambientale; dall’altra tecnologie spaziali di frontiera capaci di vedere dall’alto ciò che a terra è spesso impossibile osservare. L’obiettivo è riuscire a trasformare quelle immagini in dati utili per prevenire, soccorrere e ricostruire. In futuro tali soluzioni saranno sempre più indispensabili per rafforzare la resilienza delle nostre società di fronte ad sistema climatico terrestre sempre più instabile.

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