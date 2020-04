NEOSPERIENCE, ricavi a 13,9 milioni nel 2019 (+63%)

NEOSPERIENCE, società quotata all’AIM e attiva nel settore della Digital Customer Experience e Customer Analytics, ha approvato i risultati dell’esercizio 2019.



Ricavi consolidati pari a Euro 13,9 milioni, in crescita del +63% rispetto all’anno precedente. Il tasso di crescita composto annuo dei ricavi si è confermato superiore al 45% per il periodo 2016/2019.

EBITDA consolidato pari a Euro 3,6 milioni (26% del fatturato), in crescita del 6% rispetto al 2018

EBIT consolidato pari a Euro 1,1 milioni (8% del fatturato), più che raddoppiato rispetto all’anno precedente (+111%)

Utile netto pari a 923 migliaia di Euro, +120% al 2018

Patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 14,2 milioni

Posizione finanziaria netta adjusted pari a Euro 0,5 milioni (cassa) al 31 dicembre 2019, rispetto a Euro 1,7 milioni (cassa) a giugno 2019 e Euro 4,1 milioni (debito) a dicembre 2018

Completate due acquisizioni nel corso dell’esercizio; altre opportunità sono in fase di valutazione avanzata

Formalizzata la partnership con Tencent/WeChat e altri operatori cinesi di primo piano. Avviata l’attività della filiale US aperta a luglio 2019

Deliberata la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

Dario Melpignano, Presidente di Neosperience, ha commentato: “Il 2019 è stato un anno molto positivo e denso di eventi rilevanti: la quotazione in Borsa, il completamento delle prime importanti acquisizioni: Gruppo Mikamai e Value China; il lancio del piano di Stock Option per tutti i dipendenti, e la partnership con Tencent/WeChat. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e dei numeri in forte crescita che oggi comunichiamo al mercato, avendo al contempo molto rafforzato la nostra squadra, sia come presenza sul mercato, sia come competenze tecnologiche. La nostra offerta è, inoltre, particolarmente adatta ad aiutare le aziende ad affrontare l’emergenza Covid-19: le nostre soluzioni applicative digitali – totalmente in cloud, configurabili e fruibili in remoto – saranno sempre più determinanti per affrontare le nuove modalità di lavoro e di interazione con i clienti, indotte dalle restrizioni alle interazioni “in presenza” causate dalla pandemia che stiamo vivendo”.

