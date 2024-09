Nel Piano strutturale di medio termine ’25-’29 anche il nuovo nucleare. L’Italia si affida ai “green bond”

Il Piano Strutturale di medio termine

Il Governo ha tramesso alle Camere il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Ad un primo colpo d’occhio nel testo redatto dal MEF, propedeutico alla prossima legge di Bilancio, sembra che alla transizione energetica venga dedicato un solo paragrafo. Tuttavia, non possono essere trascurati i numerosi rimandi ad altri documenti strategici per l’energia, nonchè i limiti di un programma dettato dalla pluralità di urgenze e impegni finanziari a cui, in un orizzonte pluriennale, deve far fronte il nostro Paese.

Gli strumenti della transizione energetica

Tra gli strumenti a disposizione del Bel Paese nel contesto sfidante della crisi energetica e del cambiamento climatico, il documento presentato in Parlamento cita il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, con il quale l’Italia ha definito una strategia di adattamento per il raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 […].

