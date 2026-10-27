Prevista per l’estate del 2027, la missione Artemis III rappresenta una fase di preparazione in vista delle successive operazioni verso la Luna. In seguito ad una conferenza stampa di oltre due ore tenuta dai vertici dell’agenzia e dall’amministratore delegato Jared Isaacman, la NASA ha confermato l’impegno di fare tutto il possibile per rispettare questa tabella di marcia. A bordo della navicella Orion, spinta dallo Space Launch System (SLS), viaggerà un equipaggio di quattro astronauti: gli statunitensi Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas e l’italiano Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’equipaggio raggiungerà l’orbita terrestre bassa per testare procedure e tecnologie necessarie alle future missioni con equipaggio. La permanenza nello spazio è prevista per 14 giorni (con la possibilità di estendersi fino a 17) e con l’obiettivo primario di ridurre i rischi e verificare le procedure di avvicinamento e aggancio tra i sistemi spaziali coinvolti, oltre a valutare i veicoli di allunaggio sviluppati dai partner Blue Origin e SpaceX.

Come si svolgerà la missione: una campagna di tre lanci

Definita da Jeremy Parsons, responsabile del programma Artemis, come ‘‘probabilmente la campagna di lancio più complessa mai realizzata’’, la missione consisterà in una prova generale condotta interamente in orbita terrestre. Questa scelta operativa permette di simulare tutte le manovre critiche a breve distanza dalla Terra, garantendo un rientro molto più rapido, in caso di emergenza, rispetto a una missione lunare. La priorità della NASA e dei partner coinvolti è verificare l’affidabilità dei sistemi e delle manovre prima dell’allunaggio con equipaggio. Il piano d’azione prevede l’impiego di tre fra i più grandi razzi mai costruiti, tutti in partenza dal Kennedy Space Center in Florida. La missione prenderà il via con il lancio del prototipo Blue Moon Mark 2 di Blue Origin, tramite il razzo New Glenn, che si posizionerà in un’orbita circolare a circa 273 miglia dalla Terra (pari a 237 miglia nautiche), dove potrà rimanere fino a 30 giorni in attesa dell’equipaggio. Una volta confermata la stabilità di Blue Moon, la capsula Orion partirà a bordo dell’SLS. Dopo una serie di manovre orbitali di stabilizzazione termica durate circa due giorni, Orion raggiungerà Blue Moon per effettuare il primo rendez-vous e aggancio della missione. Astronauti e controllori di volo apriranno i portelli ed entreranno all’interno del modulo lunare di Blue Origin per circa due giorni. Durante questo periodo, l’equipaggio verificherà la pressione interna, i sistemi di supporto vitali, l’abitabilità, i comandi e le procedure di emergenza, valendo da test sia per l’hardware che per le squadre a terra. Successivamente, Orion si sgancerà per incontrare il terzo veicolo: la Starship (Version 3) di SpaceX (di Elon Musk), lanciata su orbita dedicata. Orion si aggancerà all’adattatore frontale della Starship per una prova di circa due ore. Questa operazione avverrà senza il trasferimento degli astronauti, ma permetterà di misurare le sollecitazioni strutturali, l’interoperabilità dei software di volo e la guida dinamica di due veicoli collegati.

Sicurezza, tute ed esperimenti: le attività previste

Le operazioni con Blue Moon e Starship non esauriscono il ricco programma di Artemis III. Al termine delle manovre di docking, Orion disporrà di circa cinque giorni aggiuntivi in orbita per condurre una serie di test fondamentali. Saranno effettuati controlli approfonditi sulle tute di sopravvivenza e valutazioni acustiche e termiche dell’abitacolo. Verrà inoltre sperimentato un protocollo di autovalutazione medica per permettere agli astronauti di gestire la propria salute in autonomia quando le comunicazioni dirette con il Centro di Controllo sono interrotte. Saranno condotti, inoltre, esperimenti di biologia cellulare e portati in orbita semi vegetali sia per finalità scientifiche che di ingaggio educativo. La missione si concluderà con il rientro controllato in atmosfera e un ammaraggio sicuro nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste della California, con il recupero garantito dalla US Navy e dal personale NASA.

Il calendario verso Artemis IV e il ritorno sulla superficie lunare

Artemis III rappresenta un passaggio strategico: il completamento dei test orbitali aprirà la strada alla missione successiva, Artemis IV. Con quest’ultima, infatti, la NASA punta ufficialmente al 2028 per riportare gli astronauti sulla superficie lunare, con allunaggio previsto nella regione del Polo Sud. La scelta del lander che effettuerà la discesa lunare per Artemis IV resta aperta: l’agenzia mantiene valide entrambe le opzioni, riservandosi di scegliere tra la versione operativa di Blue Moon o quella di Starship in base ai dati raccolti durante Artemis III. Il calendario generale rimane comunque impegnativo.

Nonostante l’obiettivo fissato per l’estate 2027 per Artemis III, la NASA deve fare i conti con un ritardo accumulato stimato in almeno 90 giorni e con le complesse sfide nelle catene di fornitura dei moduli lunari.

Il contesto della corsa al Polo Sud: tecnologia e competizione internazionale

Mentre la NASA prepara il terreno con Artemis III e IV, la corsa alla Luna si arricchisce di altri tasselli fondamentali. Come precedentemente riportato anche la Cina punta al Polo Sud lunare con l’obiettivo dichiarato di portare i propri astronauti sul suolo entro il 2030. Pechino sta preparando le complesse missioni robotiche Chang’e-7 (dotata di un piccolo robot capace di saltare all’interno del cratere Shackleton alla ricerca di ghiaccio d’acqua) e Chang’e-8, prevista per il 2028 per testare la stampa 3D con regolite lunare, che porranno le basi per l’International Lunar Research Station. L’ammaraggio di Orion al termine di Artemis III sarà dunque il punto culminante di una prova generale che, pur rimanendo nell’orbita della Terra, trasformerà le tecnologie in capacità operative verificate, riducendo l’incertezza e tracciando la strada definitiva verso lo sbarco dell’uomo sulla Luna.

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