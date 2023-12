Nel 1900 l’oro costava 1.248,49 dollari in meno

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Malleabile, duttile, inattaccabile dalla maggior parte dei composti chimici, l’oro è considerato tra i metalli più preziosi fin dall’antichità. La sua quotazione viene fissata due volte al giorno dalla Bullion Market Association di Londra. Nel corso di un secolo, il prezzo dell’oro è aumentato in modo esponenziale, seguendo le vicissitudini dell’economia e della politica mondiale.

Prezzo oro: com’è cambiato negli anni

Il grafico in alto mostra il prezzo medio annuale dell’oro tra il 1900 e il 2018, espresso in dollari per oncia troy, una delle più diffuse unità di misura dei metalli preziosi, che corrisponde a 31,1034768 grammi.

La crescita esponenziale dei prezzi, come si vede, in realtà è storia recente: se nel 1900 l’oro costava 20,68 dollari per oncia troy, nel 2018 il prezzo era di 1.268,49 dollari. La crescita è stata costante ma lenta per un periodo piuttosto lungo: dal 1900 al 1970.

L’impennata si è verificata nel 1975, quando il prezzo dell’oro ha toccato quota 161,02 dollari: solo cinque anni prima era di 35,94. La grande crescita è da collegare, probabilmente, alla fine degli accordi di Bretton Woods: le valute, che fino a quel momento erano legate al dollaro a sua volta dipendente dall’oro, diventavano libere di fluttuare.

L’inflazione degli anni Ottanta

Nel 1980 il prezzo dell’oro arriva a 612,56 dollari. Una crescita attribuibile alla forte inflazione di quegli anni: con l’aumento dei prezzi, generalmente l’oro tende a non perdere valore e viene quindi visto come una sorta di “bene-rifugio”. In seguito, forse per la mancanza di grandi eventi macroeconomici nel mondo occidentale, i prezzi dell’oro sono stati caratterizzati da variazioni lente ma altalenanti.

Nel 2012 prezzo oro a 1.668,98 dollari

Il prezzo medio è cresciuto in modo significativo dai primi anni 2000 fino al livello record nel 2012: 1.668,98 dollari per oncia troy, una cifra che rappresenta il picco massimo nel periodo considerato. Dal 2012 al 2018, il prezzo medio annuale dell’oro è sceso gradualmente, fino ad arrivare ai 1.268,49 del 2018.

I dati si riferiscono al: 1900-2018

Fonte: London Gold Fixing