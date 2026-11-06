Data center, la banca olandese ING vende un portafoglio di prestiti da 500 milioni di dollari. Ora l’AI fa paura?

Il terremoto innescato dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti si propaga in mezzo mondo, facendo ballare anche l’Europa e l’Asia. I timori per l’arrivo di una regolamentazione più restrittiva per i nuovi data center e di nuove leggi a contenimento dei consumi energetici e per le tutele dei lavoratori hanno fatto esplodere rapidamente quelli che potremmo definire “effetti collaterali” delle midterm americane: l’indice azionario Nasdaq, fortemente orientato al settore tecnologico, è crollato del 5,5% giovedì, perdendo circa 2.5-3 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato.

Basta la paura, se non la semplice incertezza, a far traballare mercati ricchissimi, già dubbiosi per una possibile bolla AI in arrivo, ma soprattutto a far fuggire gli investitori. Secondo quanto riportato da Bloomberg News, la banca olandese ING sta mettendo in vendita un portafoglio di prestiti per data center del valore di circa 500 milioni di dollari.

ING usa un’asta competitiva (“bids wanted in competition”): invita investitori e altri istituti a presentare offerte, con scadenza il 19 novembre e offerte minime di almeno 10 milioni di dollari.

Il portafoglio comprende prestiti a operatori come Vantage Data Centers e CyrusOne, oltre a una tranche da 25 milioni di dollari collegata a un grande sito in New Mexico per la mega infrastruttura AI “Stargate”, sostenuto da OpenAI, SoftBank e Oracle.

Perché ING sta vendendo?

La vendita arriva dopo un crollo di mercato che ha colpito produttori di chip e “neocloud”, come spiegato per i timori legati alla possibile regolamentazione più severa negli Stati Uniti dopo le elezioni di metà mandato.

Vendendo i prestiti, ING incasserebbe liquidità e sposterebbe sugli acquirenti il rischio che i progetti subiscano ritardi, costi superiori, problemi contrattuali o difficoltà di rifinanziamento.

Si tratta di una cifra relativamente contenuta per una banca grande come ING, ma è un’operazione insolita che attira grande attenzione, come spiega Bloomberg, perché riguarda quasi esclusivamente debito per data center e include un’esposizione a Stargate, un progetto AI imponente per grandezza e spesa.

Questo la rende un possibile segnale di maggiore prudenza delle banche verso il boom degli investimenti in AI, soprattutto se altri istituti decidessero di fare lo stesso.

Il terremoto midterm si fa sentire anche nelle borse europee e asiatiche

Nelle ultime 24 ore, le cosiddette “Mag 7”, le magnifiche sette di S&P500 (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla), hanno visto evaporare più di 1 trilione di dollari. Le azioni di Nvidia sono crollate di oltre il 9%, i grandi produttori di chip come AMD e Micron hanno registrato cali superiori al 17%.

Anche le azioni delle società di Elon Musk (che ha speso qualcosa come 450 milion di dollari a supporto della campagna elettorale repubblicana di midterm), sono crollate, SpaceX e Tesla hanno perso rispettivamente l’8% e quasi l’11%, riducendo di oltre 300 miliardi di dollari la capitalizzazione di mercato.

Come detto, la terra in Borsa è tremata anche in Europa. Secondo la BBC, le azioni del produttore di chip Infineon hanno perso oltre l’8,5%, mentre quelle del produttore di apparecchiature tecnologiche ASML sono calate del 6,5%. Idem in Asia: L’indice azionario Nikkei in Giappone ha chiuso in ribasso del 6%, con i titoli dei produttori di chip di memoria Kioxia e Tokyo Electron che hanno registrato forti cali. In Corea del Sud, il produttore di chip SK Hynix ha perso oltre il 10% e Samsung ha ceduto il 6,4%.

Trump attacca i dem e gli elettori: “Tutta colpa vostra”. Sanders: “Moratoria nazionale sui data center adesso!”

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato la colpa di tutto questo ai Democratici americani, che hanno vinto le elezioni, ma incredibilmente anche agli stessi elettori, molti di quali avevano votato per lui alle presidenziali.

Su Truth si legge in un suo messaggio: “Oggi la Borsa è crollata perché i Democratici hanno avuto un grande successo martedì. È triste vedere che la colpa è solo vostra!”.

Ieri su X gli ha risposto indirettamente il senatore democratico Barnie Sanders, storico leader della sinistra dem americana: “Gli americani non vogliono che gli oligarchi delle grandi aziende tecnologiche distruggano l’ambiente, annientino posti di lavoro e minaccino il futuro dell’umanità. MORATORIA NAZIONALE SUI DATA CENTER, ORA”.

Susannah Streeter, responsabile investimenti presso Wealth Club, ha affermato che il forte calo dei titoli azionari statunitensi ha provocato ripercussioni anche su altri mercati: “Il nuovo panico scatenato dal settore dell’intelligenza artificiale ha colpito duramente Wall Street. I timori che le ingenti somme investite nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale possano non generare i rendimenti sperati dagli investitori si scontrano ora con la prospettiva di un forte rallentamento nella costruzione di data center”.

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