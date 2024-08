NEET, a settembre riparte il progetto ‘ReadyForIT’ per acquisire competenze digitali

Fondazione Italiana Accenture ETS e Fondazione Vodafone rinnovano il loro impegno per supportare i giovani che non studiano e non lavorano (NEET) ad acquisire competenze digitali necessarie per il mondo del lavoro con il progetto ReadyForIT.

Grazie a questa iniziativa, giovani dai 18 ai 34 anni non impegnati in percorsi di studio o lavorativi potrannoaccedere gratuitamente a percorsi formativi e conseguire le competenze e le certificazioni utili per diventare professionisti in ambito IT Support e Cybersecurity.

Dopo aver lanciato ReadyforIT+ a luglio 2023, progetto selezionato tra i vincitori del bando Onlife promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale che ha coinvolto in 12 mesi più di 500 ragazze e ragazzi, le due Fondazioni hanno deciso di proseguire il progetto, che per questa edizione prevede percorsi formativi gratuiti di quattro mesi, erogati da Academy Rapido, che partiranno da settembre 2024 e includono, tra le altre cose, l’ottenimento di 3 attestati Cisco Academy, coaching specifico sulle soft skills e preparazione ai colloqui di lavoro.

Per portare a termine e certificare il percorso formativo, i ragazzi dovranno completare tutti i livelli dell’app gratuita LV8, il learning game sviluppato da Fondazione Vodafone con l’obiettivo di coinvolgere i giovani, attraverso l’esperienza del videogioco, in percorsi di apprendimento digitale per acquisire conoscenze digitali di base, certificate con Open Badge.

