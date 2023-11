NCPEH+ e NCPEH-Ter per promuovere lo scambio di documenti sanitari in Europa

MyHealth@EU rappresenta l’infrastruttura digitale per l’assistenza sanitaria online in Europa che permette lo scambio sicuro e interoperabile di dati sanitari tra i Paesi dell’UE, garantendo la continuità delle cure per i cittadini europei in viaggio, nello stesso modo in cui ne usufruiscono nel Paese di residenza.

Lepida partecipa sin dal 2017 ad una serie di iniziative coordinate dal Ministero della Salute (MdS) proprio all’interno della eHealth Digital Service Infrastructure–eHDSI.

Il progetto iniziale, noto come “Deployment of generic cross-border eHealth services – National Contact Point eHealth” (NCPEH) ha costituito un primo passo verso l’interoperabilità delle prescrizioni elettroniche (eP) e del Patient Summary (PS), inizialmente tra 16 Stati membri dell’UE, attualmente 31. Oltre a MdS, sono partner il MEF, Sogei, AgID e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Il primo NCPEH ha preparato il terreno per il progetto NCPEH+, “Extension of National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Italy”, avviato a fine 2022 con il coinvolgimento di 2 ulteriori regioni italiane (Calabria e Friuli Venezia Giulia) con l’obiettivo di ampliare la portata dell’interoperabilità consentendo anche lo scambio di documenti clinici originali (OrCD).

La più recente iniziativa che si avvierà a breve è rappresentata da “NCPeH-Ter – Expansion of MyHealth@EU”, con la quale MdS ha “portato a bordo” tutte le istituzioni a vario titolo coinvolte nella sanità digitale quali AGENAS e DTD per proporre nuovi servizi (esami diagnostici per immagini, referti di laboratorio e lettere di dimissione ospedaliera) e per garantire il mantenimento e l’estensione di eP/PS sia come Stato di Affiliazione (servizi per cittadini italiani all’estero) che di Trattamento (servizi per i cittadini stranieri in Italia).