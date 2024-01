Nella classifica dei più grandi goleador di tutti i tempi in Italia in testa c’è Luigi Riva. Gigi per gli amici. Nel corso della sua carriera ha segnato 35 gol vestendo la maglia della nazionale, un record che, a dicembre del 2022, è ancora imbattuto.

Nella classifica dei più grandi goleador di tutti i tempi in Italia in testa c’è Luigi Riva. Gigi per gli amici. Nel corso della sua carriera ha segnato 35 gol vestendo la maglia della nazionale, un record che, a dicembre del 2022, è ancora imbattuto. E, considerando che Riva ha lasciato l’attività nel 1976, vuol dire che in ben 46 anni nessuno è riuscito a raggiungerlo. Probabilmente anche questo è un record.

La classifica dei più grandi goleador di tutti i tempi

Riva ha iniziato la sua carriera nel Calcio Padova, dove ha segnato 28 gol in 62 partite. Nel 1967 è stato acquistato dal Cagliari Calcio, dove ha giocato per 11 stagioni consecutive, segnando 207 gol in 377 partite di Serie A. Con il Cagliari ha vinto lo Scudetto nella stagione 1969-1970, segnando 21 gol in 30 partite. Ha anche vinto la Coppa delle Coppe nel 1971 e la Coppa Uefa nel 1972 con il Cagliari. Nel 1970 ha inoltre partecipato al Mondiale di calcio in Messico con la Nazionale italiana, segnando 3 gol in 4 partite.

Riva ha giocato per la Nazionale italiana dal 1965 al 1974, segnando, appunto,35 gol in 42 partite. È stato anche il capocannoniere del Campionato Europeo di calcio del 1968, dove l’Italia ha vinto il torneo. Nel 1976 ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, a causa di problemi fisici. Dopo il suo ritiro, ha lavorato come dirigente sportivo per il Cagliari e per la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Riva detiene anche il record di gol in serie A con 207 gol con il Cagliari. Nel 2015, il Cagliari ha intitolato il proprio stadio a Riva, che ora è noto come lo Stadio Nereo Rocco.

Il secondo in classifica dei gol in Nazionale

Giuseppe Meazza è secondo nella classifica dei più grandi goleador di tutti i tempi. In Nazionale ha segnato ben 33 gol. Nato nel 1910 ha trascorso gran parte della sua carriera con l’Inter ed è diventato il giocatore simbolo del club che, con lui, ha vinto 3 scudetti e una Coppa Italia. In Nazionale ha esordito nel 1930 e poi ha vinto il Mondiale nel 1934 e nel 1938. I 33 gol li ha segnati in 53 partite.

È stato anche un innovatore del gioco, sviluppando il “triangolo di Meazza”, una tattica che coinvolgeva la combinazione di tre giocatori per superare gli avversari. Dopo il ritiro ha continuato ad essere coinvolto nel mondo del calcio, lavorando come allenatore e commentatore. È morto a 68 anni nel 1979. L’anno dopo lo stadio San Siro di Milano è stato ribattezzato con il suo nome.

Migliori marcatori della Nazionale, Silvio Piola è terzo

Silvio Piola classe 1923 chiude il podio dei calciatori italiani che hanno segnato di più in Nazionale. La carriera dell’attaccante parte dalla Pro Vercelli e si conclude con il Novara, toccando anche Lazio e Torino. Numerosi i primati di Piola, insieme a Meazza, il più forte centravanti della sua epoca. Prima di tutto Silvio Piola è il calciatore italiano che ha segnato più gol durante la sua carriera nella massima serie, ben 274 reti, dopo di lui c’è Francesco Totti con 250 reti. Inoltre Silvio Piola detiene il record della doppia tripletta, sei gol in una partita di Serie A (Pro Vercelli-Fiorentina 7-2, giocata il 29 ottobre 1933) è vero che questo primato è stato eguagliato da Omar Sivori ma quest’ultimo raggiunse il primato durante una partita contro una formazione composta da riserve (Juventus-Inter 9-1 del 10 giugno 1961) e per di più trasformando un calcio di rigore. Silvio Piola ha letteralmente fatto la storia della Nazionale di calcio italiana, 30 reti segnate risultato che lo porta a essere terzo dopo Riva e Meazza, ma primo per media di gol realizzati 0,88 reti a partita, contro lo 0,83 di Riva e lo 0,62 di Meazza.

Roberto Baggio e Alex Del Piero a pari merito con 27 reti

Dopo le grandi glorie del passato facciamo un salto in avanti per incontrare due dei più grandi campioni del calcio italiano degli Anni Novanta, Roberto Baggio e Alex Del Piero entrambi con 27 reti in nazionale. Roberto Baggio inoltre è il sesto miglior realizzatore di sempre di Serie A, grazie a 205 gol divisi tra Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Bologna e Brescia, Del Piero non lo eguaglia con 188 gol in Serie A. Tuttavia va ricordato che Roberto Baggio non è mai riuscito ad alzare la Coppa del Mondo, come altri grandi “insospettabili” come Platini e Van Basten che non hanno mai vinto un Mondiale. Impresa riuscita invece ad Alex Del Piero, protagonista della vittoria dell’Italia ai Mondiali 2006 con uno dei due gol nella Semifinale contro i padroni di casa della Germania e realizzando uno dei rigori nella finale contro la Francia.

Gol in nazionale, al quinto posto Baloncieri, Altobelli e Pippo Inzaghi

Con 25 reti segnate con la maglia azzurra troviamo a pari merito Adolfo Baloncieri, classe 1897 tra i più forti registi della sua epoca e tra i giocatori che diedero inizio alla leggenda del Grande Torino. Alessandro Altobelli, centravanti dell’Inter durante gli anni Settanta e miglior marcatore di sempre in Coppa Italia con 56 reti realizzate. Infine con 25 gol in Nazionale c’è Pippo Inzaghi che è anche il miglior marcatore italiano in Champions League con 50 gol realizzati.

