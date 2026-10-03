»
»
Nautica: Zanetti (Confindustria), ‘Economia del mare vale l’11% del PIL, puntare su porti, competenze e flotte’

Nautica: Zanetti (Confindustria), ‘Economia del mare vale l’11% del PIL, puntare su porti, competenze e flotte’

di |
Nautica: Zanetti (Confindustria), ‘Economia del mare vale l’11% del PIL, puntare su porti, competenze e flotte’ Adnkronos

(Adnkronos) – “L’economia del mare sta uscendo da una condizione di risorsa sommersa e oggi, forte di un valore aggiunto che supera i 220 miliardi di euro pari a oltre l’11% del PIL nazionale, si attesta al centro delle agende economiche e politiche del paese. Per garantire la competitività del sistema Italia occorre spingere su tre pilastri strategici individuati da Confindustria: il potenziamento delle infrastrutture portuali, l’investimento sulla forza lavoro e sulle competenze indispensabili per generare nuovo valore, e la modernizzazione tecnologica delle flotte nel segno dell’innovazione e della grande tradizione marittima”. A rimarcarlo è Mario Zanetti, Special Advisor Confindustria per l’Economia del Mare, intervenendo al convegno ‘L’economia del mare e l’impatto economico dello yachting’, promosso da Confindustria Economia del Mare e Confindustria Nautica nell’ambito del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche