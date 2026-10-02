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Nautica, Porcari (Bper): “Hub dedicato a Blue Economy e portafoglio da 300 milioni, affianchiamo crescita del settore”

Nautica, Porcari (Bper): “Hub dedicato a Blue Economy e portafoglio da 300 milioni, affianchiamo crescita del settore”

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Nautica, Porcari (Bper): “Hub dedicato a Blue Economy e portafoglio da 300 milioni, affianchiamo crescita del settore” Adnkronos

(Adnkronos) – “Siamo una delle poche banche con un desk e un hub interamente specializzati sulla Blue Economy e seguiamo le imprese del settore nei loro percorsi di crescita attraverso operazioni di leveraged, project ed export finance e finanza straordinaria. Genova rappresenta un hub strategico fondamentale in cui abbiamo una base di finanza strutturata e un team dedicato allo shipping, alla nautica e alla logistica portuale, affiancando le aziende anche nella gestione del circolante e nella transizione sostenibile. Gestiamo un portafoglio d’impieghi nell’ordine dei 300 milioni di euro con imprese dello shipping e della nautica, oltre al supporto a gruppi large corporate, finanziando la realizzazione e l’acquisto di navi da trasporto e merci. Di fronte alle attuali tensioni geopolitiche e ai rallentamenti dei traffici, vediamo anche un’evoluzione verso investimenti in digitalizzazione, nuove catene di approvvigionamento e navi di grande tonnellaggio: il nostro ruolo è individuare finanziamenti e strumenti più resilienti e a lungo termine per superare la fase complessa”. Sono le parole di Nicola Porcari, responsabile della Finanza strutturata di Bper Corporate & Investment Banking, intervenuto all’evento “Blue Economy: una leva strategica per il futuro”, svoltosi durante la giornata inaugurale del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, di cui Bper è partner, in programma nel capoluogo ligure fino al 6 ottobre. 

economia

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Redazione Key4biz

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