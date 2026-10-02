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Nautica, Planamente (Confindustria): “Sostenibilità sia concreta e realizzabile”

Nautica, Planamente (Confindustria): “Sostenibilità sia concreta e realizzabile”

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Nautica, Planamente (Confindustria): “Sostenibilità sia concreta e realizzabile” Adnkronos

(Adnkronos) – “Dalla nuova Commissione europea vediamo un’apertura fondamentale all’ascolto e alla comprensione delle reali esigenze del nostro settore: è questo il metodo migliore per lavorare insieme in maniera concreta e raggiungere gli obiettivi comuni. Sul fronte della sostenibilità dobbiamo fare un lavoro di squadra affinché il percorso sia veramente concreto ma anche realizzabile. È necessario tenere nella giusta considerazione le tecnologie oggi già disponibili, applicarle subito e al tempo stesso guardare ai prossimi 5-10 anni sostenendo chi fa innovazione, in modo da offrire un supporto tangibile e di prospettiva a tutta l’industria nautica”. A dirlo è Fabio Planamente, vicepresidente di Confindustria Nautica, intervenendo al seminario TechTrade ‘Collaborazioni di successo fra cantieri e suppliers – Intelligenza artificiale e mondo della nautica’, promosso da Confindustria Nautica in collaborazione con Rina Services nell’ambito del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’. 

economia

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Redazione Key4biz

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