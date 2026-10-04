»
»
Nautica: Monsurrò (Confindustria Nautica), ‘Saloni patrocinati satelliti di Genova per portare l’offerta vicina alla domanda’

Nautica: Monsurrò (Confindustria Nautica), ‘Saloni patrocinati satelliti di Genova per portare l’offerta vicina alla domanda’

di |
Nautica: Monsurrò (Confindustria Nautica), ‘Saloni patrocinati satelliti di Genova per portare l’offerta vicina alla domanda’ Adnkronos

(Adnkronos) – “I saloni patrocinati svolgono un ruolo fondamentale nel rappresentare l’intera filiera da Nord a Sud. Funzionando come una rete di satelliti attorno all’evento principale di Genova, queste manifestazioni consentono di portare la nautica e i relativi servizi direttamente a casa dei clienti, intercettando tutta quella fascia di pubblico che non ha la possibilità di raggiungere la Liguria. Non si tratta soltanto di vetrine commerciali, ma di vere e proprie iniziative di valore per la promozione della cultura marittima, dello sport e delle attività subacquee lungo tutta la Penisola”. Lo ha evidenziato Marco Monsurrò, Vicepresidente di Confindustria Nautica, a margine della presentazione del calendario degli eventi patrocinati dall’associazione sul territorio nazionale alla 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche