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Nautica: Formenti (Confindustria Nautica), ‘Siamo vicinissimi a diventare il più grande salone al mondo’

Nautica: Formenti (Confindustria Nautica), ‘Siamo vicinissimi a diventare il più grande salone al mondo’

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Nautica: Formenti (Confindustria Nautica), ‘Siamo vicinissimi a diventare il più grande salone al mondo’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Con il nuovo waterfront siamo vicinissimi a diventare il più grande salone al mondo. Ormai quasi non abbiamo rivali: gli altri stanno perdendo il passo, noi siamo in crescita continua e, con la nuova darsena, avremo spazio per yacht ancora maggiori. Siamo sopra e vogliamo rimanerci”. Sono le parole di Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica, alla giornata inaugurale del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’. 

economia

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Redazione Key4biz

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