Nautica, Formenti (Confindustria nautica): “Al Salone la nostra industria forte e coesa”

(Adnkronos) – Al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova “sono previste più di mille imbarcazioni in esposizione, 215 novità e 45 Paesi rappresentati da cinque Continenti. Le unità in acqua registrano un incremento del 4% rispetto all’anno scorso, oltre a un record storico con un più 28% di multiscafi”. Lo ha detto il Presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, intervenendo a Milano alla conferenza stampa di presentazione dell’evento in programma a Genova dall’1 al 6 ottobre.
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