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Nautica: Bucci (Regione Liguria), ‘Salone simbolo del Made in Italy tra passione, ricaduta economica e innovazione’

Nautica: Bucci (Regione Liguria), ‘Salone simbolo del Made in Italy tra passione, ricaduta economica e innovazione’

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Nautica: Bucci (Regione Liguria), ‘Salone simbolo del Made in Italy tra passione, ricaduta economica e innovazione’ Adnkronos

(Adnkronos) – “Venivo qui da quando avevo dieci anni con mio papà e c’è molta emozione, è la decima volta che salgo sul palco per l’inaugurazione. Questo Salone significa tante barche, ma soprattutto tante persone che ci lavorano e una grande ricaduta economica e occupazionale”. Sono le parole di Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria, in occasione della giornata inaugurale del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’. 

economia

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Redazione Key4biz

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