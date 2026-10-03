Nautica: Bocchietto (Design Innovation Award), ‘Tre nuove categorie per il digitale e spazio ai giovani talenti’

(Adnkronos) – “Questo premio è nato un po’ in sordina e poi di anno in anno è sempre cresciuto: siamo partiti con 40 partecipanti e oggi siamo arrivati a 100. Ad ogni edizione c’è una maggiore partecipazione e una crescente fiducia nelle scelte della giuria, che rimane sempre indipendente e cerca di individuare l’innovazione, la qualità e il design del settore”. Sono le parole di Luisa Bocchietto, Architetto e Coordinatore del Comitato d’indirizzo del Design Innovation Award, intervenendo alla premiazione del riconoscimento giunto alla settima edizione nell’ambito del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’.

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