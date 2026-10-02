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Nautica, accordo Fiv-Lega Navale Italiana siglato al Salone di Genova

Nautica, accordo Fiv-Lega Navale Italiana siglato al Salone di Genova

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Nautica, accordo Fiv-Lega Navale Italiana siglato al Salone di Genova Adnkronos

(Adnkronos) – Avvicinare i giovani alla vela, ampliare la partecipazione delle persone con disabilità e sviluppare nuovi percorsi di formazione. Sono questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa triennale firmato oggi al Salone Nautico di Genova dal presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, e dal presidente della Lega Navale Italiana, ammiraglio di Squadra Donato Marzano. 

L’intesa rafforza una collaborazione già attiva attraverso le Sezioni Lni affiliate alla Fiv e l’organizzazione di manifestazioni locali e nazionali. Per realizzare le iniziative congiunte, la Lega Navale metterà a disposizione le proprie basi nautiche e la rete di 250 Sezioni e Delegazioni presenti sul territorio nazionale. Tra le priorità, la promozione della vela tra i ragazzi in età scolare, insieme alla conoscenza delle tradizioni nautiche e al rispetto dell’ambiente marino e delle acque interne. L’accordo dedica inoltre particolare attenzione alla vela accessibile, anche attraverso progetti di Para Sailing, per favorire la partecipazione delle persone con disabilità e offrire occasioni di autonomia, socialità e crescita a chi vive condizioni di fragilità o disagio. 

Sul fronte della formazione, il Protocollo riconosce i rispettivi ambiti di intervento. Alla Fiv, quale Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni, spettano la formazione, la qualificazione, l’aggiornamento e la certificazione degli istruttori federali di vela, nonché la definizione dei relativi percorsi formativi e degli standard tecnici nell’ambito delle attività di competenza federale. Alla Lni, il principale ente pubblico non economico a base associativa che si occupa di mare in Italia, compete la qualificazione dei propri soci come formatori nautici di base vela, costiero vela e d’altura vela nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. Sono previsti anche percorsi formativi gestiti dalla Fiv e rivolti ai tesserati della Lega Navale. 

Per Francesco Ettorre, presidente Fiv, “questo Protocollo mette al centro ciò che ci unisce alla Lega Navale: il mare, i giovani e la vela come strumento di crescita e inclusione”. “L’accordo siglato oggi con la Fiv segna un traguardo importante per tutto il movimento della vela italiano. Vogliamo mettere a sistema competenze, strutture ed esperienze per sviluppare nuove opportunità di formazione per i nostri soci, promuovere una pratica sportiva sempre più inclusiva e diffondere una cultura della sicurezza in mare”, afferma Donato Marzano, presidente Lni. 

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Redazione Key4biz

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