Nato, Rauti (Bocconi): “Summit Nato Ankara, ora Europa e Usa devono riequilibrare l’Alleanza”

(Adnkronos) – “Summit Ankara ha contribuito a riportare un po’ di calma all’interno del mondo alleato euro-atlantico. L’Europa deve assumersi maggiori responsabilità, prima ancora in una logica di deterrenza e poi di investimento”, ha detto Walter Rauti, deputy director Shield – Sda Bocconi, durante l’incontro “Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara” presso il Centro studi americani a Roma.

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