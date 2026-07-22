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Nato, Massolo (Centro studi americani): “Il Summit di Ankara riduce i danni ma restano nodi tra Usa ed Europa”

Nato, Massolo (Centro studi americani): “Il Summit di Ankara riduce i danni ma restano nodi tra Usa ed Europa”

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Nato, Massolo (Centro studi americani): “Il Summit di Ankara riduce i danni ma restano nodi tra Usa ed Europa” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il Summit di Ankara è stato importante perché è stato riaffermato l’articolo 5 della Nato, cioè il principio della difesa collettiva. Il vertice ha consentito di minimizzare i danni. Il risultato complessivo è stato positivo, ma non tutti i problemi sono risolti”, ha dichiarato Giampiero Massolo, vice presidente di Mundys e cda del Centro studi americani all’incontro ‘Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara’ a Roma. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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