Nato, Massolo (Centro studi americani): “Il Summit di Ankara riduce i danni ma restano nodi tra Usa ed Europa”

(Adnkronos) – “Il Summit di Ankara è stato importante perché è stato riaffermato l’articolo 5 della Nato, cioè il principio della difesa collettiva. Il vertice ha consentito di minimizzare i danni. Il risultato complessivo è stato positivo, ma non tutti i problemi sono risolti”, ha dichiarato Giampiero Massolo, vice presidente di Mundys e cda del Centro studi americani all’incontro ‘Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara’ a Roma.

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