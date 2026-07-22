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Nato, Massolo (Centro studi americani): “Ad Ankara salvato articolo 5, ora mediazione Usa-Ue”

Nato, Massolo (Centro studi americani): “Ad Ankara salvato articolo 5, ora mediazione Usa-Ue”

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Nato, Massolo (Centro studi americani): “Ad Ankara salvato articolo 5, ora mediazione Usa-Ue” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il summit di Ankara è stato un momento importante perché, nonostante le previsioni della vigilia fossero fosche, è stato riaffermato l’articolo 5 della Nato, cioè il principio della difesa collettiva e questo è avvenuto con il consenso di tutti i partecipanti, compresi i rappresentanti americani”. Lo ha detto Giampiero Massolo, vice presidente di Mundys e componente del cda del Centro studi americani, intervenendo all’incontro ‘Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara’ a Roma. 

“Il vertice ha consentito di minimizzare i danni, anche grazie all’opera di mediazione svolta dal segretario generale e al ruolo del presidente turco Erdogan come padrone di casa – afferma – Il risultato complessivo è stato positivo, ma questo non significa che tutti i problemi siano risolti”. Per Massolo, il nodo principale resta quello della transizione dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa sul fronte della sicurezza. “C’è una discrasia temporale tra la disponibilità e la possibilità degli europei di subentrare agli americani e la fretta degli Stati Uniti di uscire da alcune responsabilità -conclude – Ad Ankara questo tema è stato solo accennato: servirà una mediazione e sarà necessario negoziare con determinazione”.  

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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