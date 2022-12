Natale 2022, che tempo farà il 24 e 25? E a Capodanno? (Video)

Stabilità o variabilità, sole o nuvole, freddo o caldo, insomma, a poche ore da cenoni e regali da scartare in molti si chiedono che tempo farà questi giorni natalizi, ma soprattutto ci si prepara anche per il grande appuntamento di fine anno.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Il meteo per il 24 dicembre

Al Nord

Al mattino nebbie e nubi basse in Pianura Padana; sereno o poco nuvoloso lungo l’arco alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nebbie e nubi basse in Pianura Padana; cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Al Centro

Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa su Umbria e Marche; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con foschie o nubi basse specie tra Toscana e Umbria.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con nubi basse su settori tirrenici e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti del tempo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, foschie e nubi basse sulle regioni tirreniche.

Temperature

Minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.

Tendenza per Capodanno