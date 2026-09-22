Il presidente Donald Trump parla in diretta all’inaugurazione di una nuova pista di atterraggio per elicotteri alla Casa Bianca, ma il suo discorso non va in onda sui principali canali televisivi che normalmente lo seguono giorno e notte. E’ il primo evento pubblico del presidente dove i microfoni delle reti televisive Usa sono spenti. Silenziato Trump. Le tv hanno deciso di non partecipare in segno di solidarietà con CNN, Politico e MS NOW che sono stati banditi dalla Casa Bianca su decisione del presidente. Che si è dovuto affidare alla Trump TV, un canale streaming auto prodotto e trasmesso h24 che tuttavia non è riuscito a registrare l’audio del presidente. Il canale è stato inaugurato dopo la rivolta delle emittenti Tv.

CNN protesta in tribunale

CNN, MSNBC e Politico si sono rivolte al tribunale dopo che, venerdì, Trump ne aveva ordinato l’esclusione, intensificando così la sua ormai pluriennale offensiva contro i media statunitensi.

A causa della disputa, l’inaugurazione da parte di Trump della sua nuova e tanto attesa elisuperficie alla Casa Bianca e il suo viaggio all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si sono svolti senza copertura televisiva in diretta.

In una mossa rara, lunedì le cinque principali emittenti statunitensi hanno annunciato la sospensione della copertura in “pool” della Casa Bianca – un sistema in cui un’emittente effettua le riprese per conto di tutte le altre per la giornata – in segno di solidarietà con la CNN.

Era previsto che proprio la CNN svolgesse il ruolo di pool televisivo della Casa Bianca per la giornata di lunedì.

Braccio di ferro di Trump con la stampa

“Il pubblico ha un interesse vitale a ricevere informazioni accurate e indipendenti sul proprio governo. Nessuna amministrazione dovrebbe limitare un’organizzazione giornalistica perché in disaccordo con il suo modo di fare informazione”, hanno dichiarato ABC, CBS, CNN, Fox e NBC in un comunicato.

Il risultato è un braccio di ferro quasi senza precedenti tra l’amministrazione Trump e la stampa, proprio in una settimana cruciale che vede la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca.

Media “come un cancro”

Potrebbe mancare la diretta televisiva degli incontri di Trump con i leader stranieri all’ONU di New York, un forum annuale seguito con grande attenzione in tutto il mondo.

Nel frattempo, la cerimonia di inaugurazione della gigantesca elisuperficie in granito sul South Lawn è stata trasmessa in streaming soltanto sul sito web della Casa Bianca, e le dichiarazioni di Trump sono risultate completamente inudibili.

Diverse agenzie fotografiche che operano alla Casa Bianca, tra cui l’AFP, hanno deciso di ritardare la diffusione delle foto di Trump presso l’elisuperficie in segno di solidarietà con le tre testate escluse.

Trump non ha mostrato alcun pentimento, definendo i media un “cancro” e una minaccia per la sicurezza nazionale.

“La Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla libertà di stampa, un valore che ho molto a cuore“, ha detto Trump sul suo social network, Truth Social.

“Sta sferrando un attacco alle FAKE NEWS, un fenomeno cresciuto come un cancro nei nostri amati Stati Uniti d’America”.

Lunedì sera il lancio di Trump TV

Lunedì sera, la Casa Bianca ha lanciato un canale streaming, “Trump TV”, che – secondo quanto annunciato – trasmetterà “i migliori video, i discorsi più importanti e i momenti salienti imperdibili, in streaming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale”. Al momento della messa online, venivano trasmesse immagini d’archivio di Trump mentre teneva un discorso il 3 luglio al Monte Rushmore.

Il vicepresidente JD Vance – ex opinionista della CNN prima di entrare in politica – ha accusato le testate giornalistiche di diffondere “propaganda di sinistra”.

“Possono continuare a fare informazione. Hanno ancora diritto alla libertà di parola. Semplicemente non avranno più un ufficio alla Casa Bianca”, ha dichiarato ai giornalisti.

Pass stampa confiscati

Il provvedimento di Trump, tuttavia, è andato oltre la semplice revoca degli spazi ufficio alle testate.

Sabato, ai giornalisti di CNN, MSNBC e Politico è stato negato l’accesso all’area della Casa Bianca e i loro pass sono stati confiscati.

Nella loro causa legale, le tre organizzazioni hanno chiesto un provvedimento cautelare d’urgenza contro il divieto, sostenendo che esso violi il Primo Emendamento della Costituzione statunitense, che tutela la libertà di stampa.

“Questo divieto non potrebbe rappresentare un attacco più diretto al Primo Emendamento né una violazione più palese dei nostri principi costituzionali fondamentali”, hanno detto le organizzazioni in un atto giudiziario.

Un giudice distrettuale statunitense ha fissato per mercoledì l’udienza relativa al ricorso.

L’improvviso annuncio del divieto da parte di Trump, venerdì, ha colto di sorpresa i media e, a quanto si dice, anche molti membri della sua stessa amministrazione.

Il presidente non ha specificato cosa abbia motivato il divieto, ma rispondendo venerdì a una domanda di un giornalista dell’AFP nello Studio Ovale ha detto che si è trattato “semplicemente di un accumulo di notizie negli ultimi due anni”.

Venerdì Trump ha avvertito che altre testate potrebbero subire la stessa sorte, senza però specificare quali.

Il miliardario ed ex star dei reality ha attaccato a lungo le testate che hanno diffuso servizi critici sulle sue campagne elettorali e sulla sua amministrazione, definendo ripetutamente la stampa “nemica del popolo”.

Tuttavia, il divieto giunge in un momento in cui i suoi indici di gradimento sono ai minimi storici, il Partito Repubblicano rischia di perdere il controllo del Congresso nelle elezioni di metà mandato di novembre e la guerra con l’Iran si trascina senza una fine in vista.

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