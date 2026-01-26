TikTok non sarà bannata negli Stati Uniti e mette fine a una lunga partita politica e regolatoria iniziata nel 2020. ByteDance, la società cinese che controlla il social network, ha raggiunto un accordo con un gruppo di investitori non cinesi per creare TikTok USDS Joint Venture LLC, una nuova entità a maggioranza americana.

TikTok, in un comunicato, ha annunciato alla guida della nuova società ci sarà Adam Presser, finora responsabile delle operazioni e delle politiche di trust and safety di TikTok. L’attuale CEO Shou Chew manterrà un ruolo di primo piano entrando nel consiglio di amministrazione. La struttura azionaria vede tre investitori principali – Oracle, Silver Lake e la società di investimento MGX di Abu Dhabi – con una quota del 15% ciascuno, affiancati da altri investitori, tra cui la family office di Michael Dell.

Secondo TikTok, la joint venture opererà come entità indipendente e sarà soggetta a una serie di salvaguardie pensate per rispondere alle preoccupazioni di sicurezza nazionale sollevate negli ultimi anni dal governo statunitense. Le misure riguarderanno la protezione dei dati degli utenti americani, la sicurezza degli algoritmi, la moderazione dei contenuti e le garanzie sul software utilizzato.

Il consiglio di amministrazione sarà composto da sette membri e includerà rappresentanti del mondo tecnologico e finanziario, tra cui dirigenti di Oracle, Silver Lake, MGX e DXC Technology. Una governance pensata per rafforzare il controllo statunitense sull’operatività della piattaforma.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto con favore l’annuncio di una joint venture negli Stati Uniti e ha ringraziato il suo omologo cinese Xi Jinping per aver approvato la soluzione. “Sono così felice di aver contribuito a salvare TikTok!” ha scritto Trump sul suo account social Truth. “Vorrei anche ringraziare il presidente cinese Xi per aver collaborato con noi e aver infine approvato l’accordo”, ha aggiunto.

