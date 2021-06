Si concretizza il progetto di Gabrielli annunciato in anteprima a Cybersecurity Italia: "Dar vita a un’Agenzia ad hoc per gestire in modo olistico la sicurezza cibernetica, che non può essere più affidata al Dis che deve occuparsi di Intelligence".

Si chiamerà Agenzia per la Cybersecurity Nazionale (ACN), il nome è stato svelato da Repubblica, l’Agenzia nazionale pubblica che avrà il compito di gestire la sicurezza cibernetica del Paese. Probabilmente, già domani sarà varato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge che la istituisce e definisce la governance della cybersecurity in Italia.

Dunque sta per concretizzarsi l’idea di Franco Gabrielli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli 007, che annunciò la creazione dell’agenzia per la cybersecurity in questa videointervista esclusiva di Cybersecurity Italia.

“È il momento di dar vita a un’Agenzia ad hoc per gestire in modo olistico la sicurezza cibernetica, che non può essere più affidata al Dis che deve occuparsi di Intelligence”, ci disse Gabrielli.

Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a cosa serve?

Così il Dis, guidato da Elisabetta Belloni, può svolgere a tempo pieno la sua missione principale: coordinare le due agenzie di intelligence, Aise e Aisi, mentre l’Agenzia per la Cybersecurity Nazionale sarà il referente unico per l’Unione Europea e per le aziende e i centri di ricerca italiani specializzati nella sicurezza cibernetica.