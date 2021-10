L’evento di presentazione si è tenuto con un seguitissimo collegamento in rete a cui hanno partecipato i 9 soci fondatori.

Intervento di apertura di Francesco De Leo, manager internazionale, che ha subito precisato contesto e ragioni della nascita di “Innovazione e Trasparenza”: “Ci troviamo nostro malgrado di fronte a tre sfide globali. La prima riguarda gli effetti di una pandemia ancora in corso che ha ridisegnato il mondo. La seconda consiste nella definitiva trasformazione dell’economia in chiave digitale, che ha abbattuto ogni frontiera. La terza è l’impatto del cambiamento climatico, che è prossimo a superare un punto di non ritorno”.

Tre sfide che riguardano il mondo intero, ma che registrano diversi modi di affrontarle da Paese a Paese. E l’Italia?

“Noi arriviamo a questo appuntamento con un Paese diviso – ha proseguito Francesco de Leo – Un Paese ripiegato su sé stesso, come se non ci fosse un futuro possibile, e timoroso di guardare avanti per affrontare il cambiamento che è alle porte. Ma oggi, pur in mezzo alle mille difficoltà ed incertezze quotidiane, dobbiamo sforzarci di archiviare ogni rassegnazione, per ritrovare un senso collettivo di appartenenza, di volontà di partecipazione alle scelte che determineranno il futuro, il nostro futuro”.

E tutto questo in un contesto di PNRR, con una grande quantità di soldi dall’Europa che devono essere spesi e spesi bene. Che farà “Innovazione e Trasparenza”?

“L’Italia ha una grande opportunità che non deve sprecare – ha precisato il Presidente De Leo – Occorrono idee e progetti, oltre che buona gestione della spesa. Non sarà una passeggiata e noi vigileremo perché si valorizzino le competenze, perché si difendano le imprese italiane, perché la spesa sia virtuosa e non si spenda per far crescere il PIL degli altri”.

Ce la faremo?

“Il nostro è un grande Paese – ha concluso Francesco De Leo – ma se oggi siamo qui, è anche perché negli ultimi 20 anni non sono state fatte scelte adeguate alle sfide dei tempi. “Innovazione e Trasparenza” non è uno slogan, ma un metodo di lavoro, da cui ripartire per ritrovare la chiave per costruire insieme un futuro di prosperità condivisa.”

La presentazione dell’associazione è stata anche l’occasione per lanciare il Manifesto programmatico sottoscritto da molte personalità dal mondo dell’università (da Giulio Sapelli a Enrico Valdani), delle associazioni (da Antonio Affinita presidente del MOIGE ad Antonio Tanza presidente di di ASDUSBEF o ad Alessandro Mostaccio segretario del Movimento Consumatori), assieme a tanti manager e imprenditori (vai al Manifesto e alle firme ).

All’evento sono intervenuti anche gli altri soci fondatori: Donato Limone, Isabella Corradini, Alberto Contri, Francesco Sacco, Stefano Mele, Andrea Lisi, Fiorina Capozzi, Raffaele Barberio.