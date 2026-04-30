Nasce in Calabria la prima AI con l’etica by design, si chiama Colnissar

Colnissar, l’AI progettata a partire da un approccio etico alla tecnologia

Sull’intelligenza artificiale (AI) sono state dette tante cose, abbiamo tirato su una montagna di parole, chiedendoci se questa tecnologia fosse veramente o abbastanza intelligente, se era pericolosa o miracolosa. Si tratta, in gran parte, di interrogativi legittimi e necessari, che nel tempo hanno contribuito a delineare un punto fermo: l’AI è ormai un elemento imprescindibile per una vasta gamma di servizi e processi, tanto nel settore privato quanto nella pubblica amministrazione.

La questione centrale, oggi, non è più se adottarla o meno, ma come governarla. Servono regole: poche, ma chiare, condivise e applicabili. Soprattutto, è fondamentale ribadire un principio: l’intelligenza artificiale deve restare uno strumento nelle mani dell’essere umano, pienamente controllabile e governabile in ogni sua fase, a partire dalla progettazione.

Da qui parte Colnissar (acronimo di Cognitive Oriented Layered Noetic Infrastructure for Sapiential Systems and Anthropocentric Reasoning), la prima infrastruttura di “Intelligenza Artificiale Armonica Generale” (HAI-GI), pensata con approccio ethical-by-design.

È uno dei progetti strategici che Harmonic Innovation Group, con sede a Catanzaro e ampie ramificazioni nel resto d’Italia e a livello internazionale, sta avviando in attuazione del proprio Piano Industriale 2026-2030, approvato in concomitanza con il round di finanziamento guidato da Rubicon International Services e IMCI+ Alliance (division of IMCI GROUP International GmbH / LLC), da oltre 590 milioni di euro, segno dell’interesse strategico suscitato dall’iniziativa.

Colnissar è già in fase di sviluppo sulla base del concept proprietario di Entopan e su idea di Francesco Cicione, fondatore e ideatore del paradigma dell’innovazione armonica. Partner tecnico è Altilia, società spin-off del CNR fondata da Massimo Ruffolo.

A coordinare il Comitato di Garanzia multidisciplinare sono, oltre Cicone, Francesco Profumo, Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico di Entopan, e Don Nicola Rotundo, Ethics Advisor di Entopan e moralista tra i più esperti sui temi del rapporto tra etica, tecnologia ed economia.

Come lavora Colnissar

Si tratta di un sistema addestrato a ragionare in termini etici e morali, capace di orientare strutturalmente il proprio comportamento generativo verso valori, saperi umanistici e tradizioni morali comparate. Un approccio, insomma, etico, basato su principi umanistici potremmo dire.

L’idea, si legge nell’articolo di Andrea Lavazza su Avvenire, è che il sistema possa intervenire in contesti complessi – ad esempio decisioni aziendali, scelte organizzative o situazioni con implicazioni etiche – non limitandosi a offrire opzioni possibili, ma evidenziando anche le conseguenze e le criticità dal punto di vista dei valori in gioco.

Negli ultimi tempi in molti si sono chiesti in che modo evitare che l’AI venga usata nei modi peggiori e più pericolosi, per sé e per gli altri. E qui si inserisce il lavoro svolto su COLNISSAR, che è per l’appunto etico e morale.

Generalmente con morale si indica l’insieme di norme e valori concreti che guidano il comportamento (spesso legati a cultura, religione, tradizione), mentre con l’etica ci si riferisce alla riflessione teorica e critica su quelle stesse norme, sul loro fondamento e sulla loro validità.

L’orientamento etico, in questo caso, è incorporato nell’architettura del modello fin dalla fase dell’addestramento, attraverso un dataset sapienziale selezionato proprietario e/o disponibile in via preferenziale o esclusiva, che è frutto di una prima intensa fase di ricerca e sviluppo e che integra dottrina sociale, magistero, filosofia morale, tradizioni etiche comparate e teologia.

Caratteristiche tecniche

L’obiettivo, precisato dall’azienda in un post social, è creare una nuova AI, “agganciata alla tradizione del magistero sociale e teologico della Chiesa Cattolica, capace di dialogare con le principali piattaforme globali”. Quindi non solo un approccio umanistico, ma anche morale alla tecnologia.

Dal punto di vista tecnico/ computazionale il progetto integra due elementi: un foundation model etico-sapienziale e una piattaforma applicativa semantica capace di orchestrare agenti intelligenti in ambienti complessi.

Nelle prossime settimane sul sito ufficiale del progetto verranno progressivamente rilasciati dei documenti di posizionamento strategico, in attesa del lancio della versione Alpha.

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