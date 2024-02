“Promuoviamo un dibattito informato volto alla regolazione della Intelligenza Artificiale, affrontando le rilevanti questioni legali e di public policy, raccogliendo il punto di vista di professionisti, esperti e stakeholders, e condividendo le conoscenze acquisite attraverso iniziative di formazione e divulgazione”. Con questa missione è nata AIRIA – l’Associazione per la Regolazione dell’Intelligenza Artificiale.

AIRIA accoglie tra i suoi soci giuristi, manager e esperti di regolazione provenienti dal mondo delle imprese, delle professioni legali, dall’accademia, con esperienza nel settore della ricerca teorica e applicata.

Il team

Il primo workshop dell’associazione è dedicato all’AI ACT dal titolo “Regolamentare la prossima rivoluzione industriale. Come orientarsi nel panorama in evoluzione tra approccio basato sul rischio, nuove regole, autoregolamentazione, iniziative internazionali e sfide etiche”, che si terrà l’8 febbraio dalle 17:30 al World AI Cannes Festival – Alan Turing Agora

Il Programma

I vari sforzi per regolamentare i sistemi di intelligenza artificiale, nel contesto dei quadri giuridici locali e internazionali, hanno già creato un articolato mosaico di regole vecchie e nuove, regolamenti settoriali, nonché principi etici generalmente accettati. In questa sessione, leader dei rispettivi settori industriali e rappresentanti di regolatori e istituzioni affronteranno alcune delle questioni più spinose che coinvolgono le tecnologie di intelligenza artificiale, aiutando il pubblico a disegnare il futuro dell’IA dal punto di vista delle policy e della conformità legale.

Relatori

Brando Benifei, Member of the European Parliament, Co-Rapporteur of the AI Act

Tommaso Cohen, Group COO & CFO at TeamSystem

Matteo Colombo, Presidente, ASSO DPO

Marta Colonna, General Counsel, PagoPA

Marco Di Dio Roccazzella, General Manager, Jakala

Giuseppe Di Franco, CEO Lutech Advanced Solutions

Carmelo Fontana, Senior Regional Counsel, Google

Elisa Giomi, Commissioner at AGCOM – Italian Independent Regulatory Authority of Communications

Domenica Lista, Responsabile Organi sociali e Governace – Segretario CDA, Leonardo

Nico Losito, Vice President IBM Technology Italia

Anna Mareschi Danieli, Gruppo Danieli e Presidente Confindustria Slovenia

Massimiliano Masnada, Partner, Hogan Lovells

Giuliano Noci, Prorettore Politecnico Milano

Massimiliano Pappalardo, Partner, Ughi e Nunziante

Edoardo Raffiotta, Prof. Diritto Costituzionale Università Milano Bicocca