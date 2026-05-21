Napoli entra nel metaverso

Oggi in primo piano il progetto di Napoli Immersiva, con il gemello digitale della città. Napoli entra così nel metaverso con un ecosistema multipiattaforma 3D che unisce turismo, cultura, gaming e realtà immersiva.
Internet. Dopo 25 anni, Google cambia la barra di ricerca che diventerà una piattaforma operativa basata sull’AI, capace di rispondere, generare contenuti/documenti e agire per conto dell’utente.
5G standalone, infine, è la nuova frontiera del wireless che consentirà lo slicing delle reti per servizi prioritari specifici per target definiti di clienti, disposti a pagare per avere prestazioni di rete migliori.
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